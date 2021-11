Causas del cáncer de pulmón en los no fumadores

El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en América Latina y el Caribe, registrando 97,601 casos y 86.627 fallecimientos, respectivamente, en 2020, de acuerdo Globocan.

Las causas de esta dolencia son variadas y aunque normalmente se relaciona con el fumado, en América Latina, un 36% de personas que padecen este tumor nunca tocaron un cigarrillo, señala el escrito "Lung cancer in Latin America: Time to stop looking away", de "The Economist Intelligence Unit (EIU)", 2018.

En el mundo, un 15% de los hombres y un 53% de las mujeres de la totalidad de los pacientes con cáncer de pulmón no son fumadores.

Cáncer en no fumadores

La causa principal del cáncer de pulmón en los no fumadores es la exposición al gas radón doméstico (gas radioactivo de origen natural y tiene tendencia a concentrarse en los interiores de los edificios como viviendas, escuelas y lugares de trabajo), señala American Cancer Society.

No obstante, también hay otros factores externos como la contaminación del aire en el medio ambiente, el lugar de trabajo y el hogar y ser fumador pasivo, comenta, vía telefónica a Panamá América, el Dr. Julio Arias, gerente médico para Panamá de Roche Centroamérica y el Caribe.

"Puede desarrollarse en personas con factores de riesgo, edades adultas, historial familiar de la enfermedad y fumadores, así como en personas que no presentan ninguna de estas características", comenta, en nota de prensa, la Dra. Yendry Rojas, gerente médica de Cáncer de pulmón de Roche Centroamérica y Caribe.

Diagnóstico y más

El 75% de los pacientes son diagnosticados en una etapa avanzada o metastásica de la enfermedad, reduciendo drásticamente sus posibilidades de supervivencia a 5 años a un 5%, señalan organismo internacionales de salud.

Para su diagnóstico se le efectúa al pacientes una serie de exámenes radiológicos y tomografías computarizadas, comparte Arias.

No obstante, también se hace una biopsia tumoral para una investigación histológica que ayuda a determinar el tipo de cáncer y las características genéticas del mismo.

Al hablar de tratamiento, va a depender de cada caso. Este incluye, en etapas iniciales, cirugía y quimioterapia; en etapas intermedias cirugía, radiación y quimioterapia; y en etapas avanzadas, la medicina personalizada junto a la quimioterapia puede brindar una mayor expectativa de vida para los pacientes.

Dato

Se proyecta que para el 2040, unas 679 personas serán diagnosticadas en Panamá y 3.3 millones en el mundo con cáncer de pulmón.

En el país, la enfermedad ocupó una tasa de mortalidad de 8.0% y se registraron 340 nuevos casos y 302 pacientes fallecidos en 2020, según datos de la Organización Mundial de la Salud.