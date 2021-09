Celebridades que han sido despedidas por Disney

La actriz que dio vida a "Black Widow", Scarlett Johansson, tenía varios proyectos a futuro con Disney, sin embargo, la demanda que interpuso contra la compañía ocasionó que todos esos planes se fueran por la borda.

Versión impresa

El caso Johansson es el más reciente despido por parte de Disney, quien tiene bajo su poder empresas como LucasFilm o Marvel, y ha cortado todo vínculo con la actriz.

La demanda de Johansson surgió a partir de un supuesto incumplimiento de contrato por parte de Disney, y en el último movimiento de Disney por resolver el conflicto alejado de los reflectores, solicitó el 20 de agosto, que la causa judicial sea llevada a una instancia de arbitraje privado.

El recurso permite que las partes logren un acuerdo de forma más rápida y reservada, pero debe ser aceptado voluntariamente, algo que al parecer no es una opción para la intérprete de "Black Widow".

La causa judicial sigue su curso y existe la posibilidad de que Johansson no vuelva a trabajar con la compañía del ratón, no obstante, no es el primer talento que por conflictos deja de colaborar con Disney.

La empresa ha despedido a varias celebridades, a continuación, te contamos sobre algunos.

Gina Carano

El caso de Carano es reciente, en marzo, Disney despidió a la actriz, quien daba vida al personaje de Cara Dune en "The Mandalorian", por compartir comentarios "aberrantes" sobre el Holocausto en las redes sociales.'



Actualmente Disney y Scarlett Johansson se enfrentan en una disputa legal por un supuesto incumplimiento de contrato, como consecuencia la compañía ha suspendido todos los proyectos en los que participaría la actriz.



Disney pretende solucionar el conflicto alejado de los reflectores, sin embargo, Scarlett Johansson no está de acuerdo.



Varias celebridades han sido despedidas por Disney tras protagonizar polémicas.

LucasFilm justificó el despido y consideró las publicaciones de Carano como "aborrecibles e inaceptables", pues "denigraban a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas". Carano se enteró de su despido por las redes sociales.

VEA TAMBIÉN: Chyno Miranda y Natasha Araos tienen más de un año separados

Johnny Depp

El actor dio vida al capitán Jack Sparrow en la saga de "Piratas del Caribe" y Grindelwald de "Animales fantásticos", y en este último proyecto perdió el papel por los escándalos legales que sostenía con su exesposa Amber Heard, por supuesta violencia doméstica.

Debido a las disputas legales Disney ha querido mantenerse alejado al actor y de haber un reinicio de la saga de "Piratas del Caribe" no contaría con él, aunque hay rumores de que Depp está negociando un millonario contrato con la compañía para regresar.

Miley Cyrus

En 2012, Cyrus, quien por muchos años interpretó a "Hannah Montana", fue despedida luego de que circularan fotos de ella posando con un dulce en forma de pene.

Lalaine Ann Vergara-Paras

La actriz y cantante estadounidense, conocida únicamente como Lalaine, era la inseparable amiga de la protagonista en "Lizzie McGuire" y en 2007, fue despedida por ser detenida por posesión de metanfetaminas.

Terrence Howard

Antes de que Marvel y Disney se fusionarán Howard, de "Iron Man", negociaba un millonario contrato y para continuar con su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) exigía una cuantiosa suma, pero no hubo acuerdo, y la compañía prescindió de él.

VEA TAMBIÉN: Mercedes Moltó se mantiene alejada de los escándalos y evita lucrar con su vida privada

Bella Thorne

Thorne formaba parte del talento juvenil de la compañía, sin embargo, supuestamente fue despedida por publicar una fotografía en bikini.

Edward Norton

El actor fue el primero en interpretar el hombre verde, "Hulk", pero su actitud conflictiva en el set de grabaciones y su fama de sabotear el trabajo, como reescribir el guion, fueron las razones por la cual no fue contrato para "Los Vengadores".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!