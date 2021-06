Celebridades que han sufrido 'body shaming'

El aspecto físico de las celebridades siempre está bajo el escrutinio mediático y siempre hay quien analice y condene a algún personaje público por considerar que no cumple con los estereotipos de belleza.

Recientemente, la cantante de origen cubano Camila Cabello se convirtió en víctima de body shaming, "crítica de alguien basada en la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo".

Cabello disfrutaba de la playa de Miami Beach, en Florida, junto a su pareja, Shawn Mendes, y cuando lo hacía, vestía un bikini tie-dye azul.

Mientras estaba en la playa Cabello, un paparazzi la fotografió y por ello se convirtió en blanco de críticas, todas ellas hacían alusión a su físico.

Insultos, vejaciones y comentarios crueles orillaron a la cantante a hablar sobre el tema de los cánones de belleza, los cuales imponen la perfección en todas las situaciones.

Cabello comenta que su cuerpo no es una roca y no es todo músculos. "La parte más triste es que las jóvenes crecen en un mundo retocado y buscan una perfección que no es real. Constantemente ven imágenes retocadas y editadas y piensan que esa es la realidad", dijo en Instagram.

La cantante, de 24 años, enfatiza que se tiene una visión completamente irreal del cuerpo de la mujer. "Chicas, la celulitis es normal, la grasa es normal. Las estrías son normales Es hermoso y natural", indicó.'



Las personas que padecen sobrepeso u obesidad, especialmente las mujeres, son quienes mayormente son juzgadas, sin importar, si su condición es producto de algún problema con su salud.



Opinar sobre el cuerpo de una persona puede tener un impacto negativo en la autoestima, lo cual podría originar depresión, ansiedad y en el peor de los casos hasta suicidio.

Camila Cabello no es la primera celebridad que es criticada por su apariencia física, a continuación, alguna de ellas.

Kelly Clarkson

Desde antes de su primer embarazo, Clarkson era víctima de comentarios despiadados por su figura, sin embargo, a ella parece no importarle que hagan juicios de su de físico.

Jennifer Lawrence

La protagonista de la saga de "Los Juegos del Hambre" confesó en una entrevista para "Harper's Bazaar" que siente que no tiene un cuerpo normal, debido a los estándares impuestos por Hollywood.

"Me gustaría que tuviéramos una nueva idea de lo que es un cuerpo normal... creo que nos hemos acostumbrado tanto a la gente que está baja de peso que cuando vemos a alguien con un peso normal, decimos: Dios mío, mira esas curvas", expresó.

Beyoncé

La cantante ha sido criticada por sus curvas, y por esta razón, lanzó la canción "Bootylicious", donde habla sobre la presión que ejercen las personas en la apariencia física. El tema es una celebración al cuerpo y las curvas de las mujeres.

Selena Gómez

A la cantante le ocurrió lo mismo que a Camila Cabello, unas fotografías en bikini en la playa en 2018, donde se dejaba ver las cicatrices de su trasplante de riñón.

Más allá de la recuperación de Gómez, el debate se centró el físico de la cantante, de cómo debería ser.

"El mito de la belleza - una obsesión de la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un eterno ciclo de desesperanza, autoconciencia y odio a sí misma, todo mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable. He decidido cuidarme a mí misma porque es lo que quiero, no para probarle nada a nadie", dijo entonces Gómez.

Ed Sheeran

Los hombres tampoco escapan de esta práctica. El cabello rojizo de Ed Sheeran se ha convertido en objeto de chiste, sin embargo, su carisma lo ha ayudado a superar los ataques.

"Yo era un chico muy raro cuando era pequeño, llevaba gafas grandes, tenía problemas auditivos, tenía un tartamudeo y yo tenía el pelo colorado, pero ahora soy un músico de éxito y no tengo nada de qué quejarme", indicó.

