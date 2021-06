Celebridades que tienen heterocromía, una alteración en el color de los ojos

La mutación genética que altera la coloración del iris por la falta de melanina, heterocromía, es bastante común entre los animales, pero poco frecuente en los seres humanos.

Versión impresa

La heterocromía es un fenómeno que consiste en que los iris de una persona son de distinto color, puede ser parcial o completa.

La Academia Americana de Oftalmología explica que la heterocromía completa es cuando un iris es de color distinto al otro y cuando un iris es de un color distinto al resto de ese iris, es parcial.

Y la heterocromía central es cuando el centro del ojo es de un color, pero la circunferencia externa es de otro.

En un artículo, la academia indica que una persona puede nacer con heterocromía o desarrollarla poco después del nacimiento, conocida como heterocromía congénita.

Quienes tienen heterocromía no presentan ningún otros síntoma o problema ocular, sin embargo, en algunos casos la heterocromía puede ser un indicativo de otra afección.

Cuando la mutación aparece tarde se le conoce como heterocromía adquirida y puede producirse por alguna lesión ocular, sangrado interno, melanosis ocular u otras.'



Las heterocromías son un fenómeno que consiste en que los iris de una persona son de distinto color.



Las heterocromías completas, cuando un iris es de color distinto al otro. Cuando una parte de un iris es de un color distinto al resto de ese iris, se conoce como heterocromía parcial, según la Academia Americana de Oftalmología.



Hay varios famosos que tiene heterocromías y quizás no lo sabías.

La heterocromía no se trata de una enfermedad o afección preocupante, no obstante, se deben descartar afecciones subyacentes, si no hay problema en sus ojos no necesitará tratamiento.

VEA TAMBIÉN: Will Smith publicará su biografía en otoño

Como mencionamos y muy poco común esta condición en los seres humanos, por ello, te traemos algunas celebridades que tienen heterocromía y quizás no lo sabías.

Henry Cavill

El actor inglés tiene los ojos azules, el derecho tiene una pequeña mancha café en la parte superior.

Kate Bosworth

La protagonista de "Blue Crush" tiene heterocromía parcial, sus ojos son azules, el derecho tiene la mitad inferior café claro y la parte superior azul.

Mila Kunis

A simple vista no se nota esta mutación, pero si ves fijamente a la esposa de Ashton Kutcher notarás que su ojo izquierdo es verde y el derecho marrón claro.

VEA TAMBIÉN: Romance entre actrices y gigantes de la tecnología

Nathy Peluso

Al igual que Kunis la cantante argentina tiene los ojos de diferentes colores, el izquierdo es azul turquesa y el derecho es café oscuro.

En una entrevista la cantante comentó que no se trataba de un truco porque en algunas fotografías se le veían los ojos del mismo color, según ella cualquier impulso emocional puede cambiar la pigmentación de sus ojos.

Demi Moore

Tiene una heterocromía parcial, tiene el ojo izquierdo verde mientras que el derecho tiene tonalidades color miel con pequeños destellos verdes.

Las modelos Séréna Sy y Sarah McDaniel han triunfado en la industria por su particular mirada y el contraste de tonalidades en sus ojos.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué es la dismenorrea?

La leyenda del rock, David Bowie, es un caso particular, tiene los ojos de diferente color, pero en realidad es una ilusión óptica.

En su juventud Bowie tuvo una pelea, como consecuencia su pupila izquierda quedó permanentemente dilatada, condición conocida como anisocoria.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!