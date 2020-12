Certamen de fotografía con enfoque en salud

La décima edición del certamen de fotografía "Picture of the Year Latam" (POY Latam), el concurso más prestigioso de Iberoamérica, tendrá un enfoque especial en salud con la inclusión de nuevas categorías y ampliará su público objetivo a fotógrafos aficionados e independientes.

El 2020 ha sido un año marcado por la crisis sanitaria, por ello, se busca tener imágenes que cuenten con diversas visiones, que permitan una reflexión profunda acerca de los desafíos y lecciones que deja la nueva normalidad.

A través de un comunicado el líder de POY Latam, Pablo Corral, comentó "este año tendremos un gran diferencial a las versiones anteriores de nuestro concurso, ya que además de contar con la participación de aficionados por primera vez, la salud será uno de los focos más importantes".

Explicó que, el contexto actual ha puesto en pausa muchos temas, pero la salud no es uno de ellos. Por esta razón, unieron esfuerzos Janssen, una compañía reconocida por su trayectoria y liderazgo en el mundo de la salud.

El concurso se llevará a cabo a partir de mañana, 30 de noviembre hasta el 2 de enero de 2021. Y producto de la alianza con Janssen se incluyeron cuatro categorías especiales para fotógrafos profesionales y tres categorías para amateurs en el certamen, dedicadas a la salud.

Los amateurs podrán participar publicando sus fotografías a través de Instagram. Las categorías serán: "pacientes", "cuidadores", "salud mental" y una última llamada "enfrentando la pandemia".

Las categorías pretenden visibilizar de una manera real los retos que enfrentan millones de pacientes, la admirable tarea que realizan médicos y cuidadores, así como la importancia de seguir abordando otras enfermedades y la necesidad de proteger la salud mental en estos tiempos de pandemia.

La convocatoria iniciará este 30 de noviembre y culminará el 2 de enero de 2021.



Para la décima edición de "Picture of the Year Latam" contarán con nuevas categorías y la participación de fotógrafos aficionados.



"Picture of the Year Latam" es el concurso más prestigioso de Iberoamérica.