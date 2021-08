Charlène de Mónaco, la princesa nadadora

La princesa Charlène entró en la familia real monegasca hace diez años, tras su enlace, todavía cuestionado, con el príncipe Alberto.

Versión impresa

Ha comentado en su país, Sudáfrica, donde lleva desde el mes de mayo su país natal que tiene unainfección de nariz, garganta y oídos. "No puedo forzar la curación y permaneceré aquí hasta finales de octubre" y esto ha provocado que los rumores vuelvan a rondar su matrimonio con el príncipe Alberto de Mónaco.

Medalla Olímpica

Antes de acomodar el título de princesa al lado de su nombre, era más conocida como Charlène Wittstock, una joven nacida en Bulawayo, en Zimbabue, que con 12 años emigró con su familia, sus padres y dos hermanos, a Sudáfrica.

"En un primer momento, no teníamos electricidad, porque no podíamos pagar la factura. Mi padre tenía dos puestos de trabajo, mi madre daba clases de natación y, sin embargo, no podían pagar dos coches", dijo la princesa en un viaje oficial a India en 2017 sobre aquellos primeros momentos, según recogió Paris Match.

La pasión por las brazadas la heredó de su madre, Lynette Wittstock. "Sé quién soy y de dónde vengo. Mi padre trabaja en ventas y marketing y mi madre es entrenadora de natación; eso es lo que encendió mi interés. Comencé muy temprano", señaló también a Hello!.

Con 18 años se proclamó campeona de Sudáfrica de natación y acudió, el año 2000, a los Juegos Olímpicos de Sídney, donde quedaron quintos por equipos.

Ese mismo año conoció a Alberto de Mónaco, tras una carrera de 200 metros espalda en una competición en el principado.

Tras este primer encuentro, ella continuó con su carrera en el agua. En 2002, ganó tres medallas de oro en el mundial de natación, en las pruebas de 50 y 100 metros crol y en relevos de 100 metros.

VEA TAMBIÉN: Columna @dicejesus: Haz historia, no equipaje

Relación

La relación entre la Charlène y el príncipe monegasco se hizo pública en 2006, cuando ya llevaban algún tiempo juntos.

En aquel entonces, ella tenía 28 años y él, dos décadas más. En junio de 2010, anunciaron sus planes de pasar por el altar. La boda, precedida por los rumores del intento de fuga de la novia, desmentidos por ellos más tarde, tuvo lugar durante los dos primeros días del mes de julio de 2011.

Charlène ha sido una princesa a su propia medida, "a su manera", como anunció tras la boda, durante todo este tiempo.

En diciembre del año pasado, por ejemplo, estrenó un corte de pelo con el lado izquierdo de la cabeza rapado.

"Ciertamente, de todos los miembros de familias reales, probablemente, soy la que ha probado más peinados diferentes y seguiré haciéndolo. Es mi decisión", dijo al respecto a la revista francesa Point de Vue.

VEA TAMBIÉN: 'FotoCiencia', certamen nacional para fotógrafos profesionales y aficionados

Las dudas han planeado siempre sobre su matrimonio, en ocasiones tachado de tapadera o de conveniencia.

Problemas

Cuando Charléne y Alberto no pasaron juntos su décimo aniversario de boda recientemente, los rumores de separación volvieron.

Las conjeturas sobre distanciamientos o separaciones han sido una constante y ellos las han desmentido en diferentes ocasiones.

"Antes de que nos casáramos fuiste mi amigo mi guía, me protegiste. Cuando llegué a Mónaco, tuve que adaptarme a un nuevo ambiente", le declaró ella en enero.

VEA TAMBIÉN: Síntomas que alertan sobre la presencia de prediabetes

En 2014, nacieron los gemelos de la pareja, Jaques y Gabriella. Aunque la primera en nacer fue Gabriella, por un par de minutos, el heredero es Jaques, ya que los varones aún tienen preferencia en la línea sucesoria.

Aparte de los mellizos, Alberto tiene otros dos hijos mayores reconocidos, Jazmin Grace y Alexandre Grimaldi, que no tienen derecho al trono al no haber sido concebidos dentro del matrimonio.

Sea como fuere, hasta los próximos meses no sabremos si la princesa nadadora va a continuar con su matrimonio o, finalmente, tenemos noticias de separación.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!