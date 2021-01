'El Chombo' explica qué es un toque de queda y una pandemia a los que todavía no entienden

Algunos no entienden aún la gravedad de la situación, respecto a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias.

A través de un video, el productor musical, “El Chombo” explicó algunos términos relacionados con la pandemia, lo hizo de una manera muy jocosa.

Detalló qué es un toque de queda y una pandemia. Inició diciendo: “Te voy es hablar claro… Toque de queda quiere decir que no puedes estar en la calle. La calle es una vaina larga en donde ya no vas a ver muebles. ¿Qué pedazo de eso no entiendes?”.

El Chombo dijo que decirles a las unidades policiales que se está aburrido en casa como excusa para violentar el toque de queda no es un pretexto, porque los policías también están aburridos.

“Tú eres de la especie humana de los que van a la playa para ver cómo viene el huracán, tu eres ese tipo de persona, no… Tú eres peor que ese personaje porque ese personaje es escaso de razón, pero solo se jode él en un huracán. Esto es una pandemia y tú nos quieres joder a todos”, enfatizó el productor.

Seguidamente, manifestó que una pandemia es una enfermedad muy contagiosa, en este caso mortal, que ya está a nivel mundial.

En este sentido, aconsejó compartir su video para quienes aún no entienden la gravedad de la situación.

En el mundo se registran 45,778,354 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 80,865,200 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,766,643 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

En Panamá, el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, 28 de diciembre, se contabilizan 187,552 pacientes recuperados, 2,348 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 233,705.

A la fecha se aplicaron 7,722 pruebas, para un porcentaje de positividad de 30.4% y se han registrado 52 nuevas defunciones, que totalizan 3,892 acumuladas y una letalidad del 1.7 %.