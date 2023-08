Christian Nodal: ¿Cómo fue la estadía del artista en Panamá?

El cantante mexicano Christian Jesús González Nodal, conocido como Christian Nodal, estuvo de paso por Panamá esta semana. ¿Cómo le fue?

Christian Nodal conoció Panamá, así lo informó en sus historias de Instagram, al expresar que llevaba dos día en Panamá por la tormenta eléctrica.

Nodal estuvo en Chile y Perú y de regreso a México, por la tormenta eléctrica tuvo que quedarse en Panamá.

“Hoy me siento bien agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá, y probamos la comida, está deliciosa... me la pasé muy bien, espero regresar muy pronto, ahora que fui comprar los cigaros me di cuenta que hay bastante gente que le gusta la música de uno...”, expresó Nodal.

Agradeció a todas esas personas que se topó, esperando volver a este país, porque asegura que se pasó dos noche “bien lanzas”.

En las redes sus seguidores panameños estaban emocionados con la breve visita del mexicano al país.

Artista

El cantante proviene de una familia de músicos, en la que todos sus miembros cantan o tocan un instrumento.

Su primo José Nodal Jiménez el cual forma parte de su banda y es el principal trompetista.

Mientras que su papá Jaime González es el productor de su propia disquera JG MUSIC y su madre Silvia Cristina Nodal Jiménez es su mánager.

Es el mayor entre sus hermanos Amely González Nodal y Jaime Alonso González Nodal.

