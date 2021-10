Christian Nodal: ¿Cuáles son los nuevos planes del cantante con su novia Belinda?

Hace unos días surgió el rumor de que los cantantes Belinda y Christian Nodal se habían casado en secreto, no obstante, Nodal salió al paso para desmentir este tema.

Luego de ofrecer un concierto en Saltillo, Coahuila, Christian Nodal, ante poco más de 4 mil personas, el cantante concedió unos minutos a la cámara de Ventaneando, y desmintió los rumores sobre su especulado matrimonio.

“¿Que si estoy casado ahorita?... ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no”, comenzó el compositor, quien fue cuestionado acerca de si por su apretada agenda de presentaciones no había fijado fecha para la esperada boda.

“No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no sólo una cosa y ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo La sinvergüenza junto a la (Banda) MS”, explicó el cantante, tal como se lee en Infobae.

Y es que Belinda participó por primera vez explotando su faceta de directora de videoclips, con lo cual tiene fascinado al compositor de regional mexicano, quien emocionado habló de ese talento, hasta ahora escondido, de su novia:

“Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, compartió.

Al ser cuestionado respecto a que si se considera un hombre celoso, el cantante elogió la belleza de Belinda, y expresó que sabe que los demás también reconocen su atractivo físico: “Yo soy celoso, pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”.

Sobre “Beli”, Nodal también destapó que la cantante está próxima a retomar su carrera como cantante, pues tiene un tiempo que no presenta nuevos temas a su público.

Fue por esta razón por la que la también actriz no acompañó a su prometido en el recital que ofreció en la ciudad norteña de México: “Ahorita está en su junta con Danna y Ale, que son sus personas de prensa porque ya va a firmar con un manager, ya va a empezar a sacar música, entonces no pudo acompañarme, pero siempre que se puede estamos juntos”, añadió.

Otro tema que dio de qué hablar hace semanas fue el “borrón” de fotografías que Christian hizo en su Instagram, ahora el caborquense reveló que desea mantener en privado su vida personal:

“Pues yo quiero que sepan que me tomé un break, duré como 10 meses, si se dan cuenta yo antes estaba posteando todo y así, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista y fue como muy duro, porque hay comentarios muy fuertes y feos, y esa energía yo no estaba acostumbrado, entonces yo lo que estoy haciendo es tomar las cosas de manera positiva con toda la energía, retomar la carrera como se debe de hacer, estoy muy feliz ya viene nuevo disco, se llama Forajido”, destapó el autor.

