'Cinema Sānitās' presenta el 'filme' 'Historias del Canal'

La iniciativa Cinema Sānitās continúa con su ciclo de proyecciones, la cual se está ejecutando desde marzo, y para este mes presentarán el filme panameño "Historias del Canal".

Desde el 10 hasta el 12 de julio se proyectará "Historias del Canal" de forma gratuita y on demand.

"Historias del Canal" narra diversos escenarios de lucha, amor, incertidumbre y nostalgia, entrelazados entre sí, con un profundo sentimiento nacional que nos permite conectarnos nuevamente con nuestra historia.

Los cortos que conforman el filme narran distintas épocas del istmo ligadas a un mismo componente social, emocional y cultural, dirigidas por los cineastas panameños Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron.

Este inspirador largometraje abarca la realidad de un siglo de las vidas de hombres, mujeres y niños que se ven influenciados por el Canal de Panamá, su existencia es un acontecimiento que cambió la historia no solo del país sino del mundo; mezclado con la ficción en cada corto que dejan en evidencia la lucha, la incertidumbre, el amor y la nostalgia en el que se ven inmersos sus personajes y que humaniza la percepción que se tiene de aquellos hechos, indican en un comunicado de prensa.

"Historias del Canal" fue estrenada en 2014 y presentada durante la celebración de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá el siguiente año, y fue nominada como mejor película extranjera en los Premios Goya de España en 2015.

La película estará disponible en la página web de la Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org, completando el registro podrán adquirir boletos digitales y tendrán 24 horas de acceso on demand a través de la plataforma Eventive, y disfrutar con toda la familia desde cualquier dispositivo electrónico.'



Esta película se proyectará del 10 al 12 de julio.

A saber

Cinema Sānitās es impulsado por la Fundación IFF Panamá (FIP) gracias a la alianza estratégica junto al Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), U.S. Embassy y el Ministerio de Cultura de Panamá.

Desde marzo inició la segunda fase de la iniciativa la primera proyección fue "Los Lobos" del director mexicano Samuel Kishi, para abril se proyectó el Documental panameño "Vocación" de Abner Veltier, mientras que en mayo el programa compartió la película "La vida y nada más" (Life and nothing more) del español Antonio Méndez Esparza, en junio se proyectó "Un niño llamado PO" (A Boy Called PO) dirigida por Jhon Asher.