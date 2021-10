Cines locales exhiben 'Venom: Let There Be Carnage'

La película del simbionte alienígena, “Venom: Let There Be Carnage”, la secuela de la exitosa “Venom” (2018), finalmente se exhibe en las salas de los cines locales, luego de postergar su estreno varias veces.

“Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del criminal Cletus Kasady”, resalta la reseña de la cinta.

El actor Tom Hardy interpreta nuevamente a Venom en la cinta dirigida por el actor y director Andy Serkis, quien ha dirigido películas como “Breathe” y “Mowgli: Legend of the Jungle”.

Michelle Williams y Woody Harrelson completan el reparto de la película, cabe mencionar que, en la cinta del 2018, Harrelson solo tuvo una pequeña participación en los créditos, pero en esta entrega sí tiene un papel.

“Venom: Let There Be Carnage” tuvo un excelente debut mundial, teniendo en cuenta el contexto actual, en su primer fin de semana de proyección en Estados Unidos recaudó $90.1 millones, convirtiéndose en el mejor estreno desde que inició la pandemia.

El estreno supero a “Black Widow”, de Scarlett Johansson, y ha tenido un impacto positivo en los cines, quienes no percibían una recaudación tan cuantiosa desde hace más de un año.

¿Tercera parte?

Andy Serkis ha adelantado que podría haber una tercera entrega del simbionte alienígena y la creación del “Venomverse”, lo cual abre un mundo de posibilidades más películas.

En una charla para Comicbook.com, Serkis afirmó que claramente en “Venom: Habrá Matanza” se dejaban pequeñas migas de pan para poder dar el salto hacia esa Venom 3, resalta “Vandal Random”.

“Cien por ciento. Quiero decir, creo que hay mucho potencial en el Venomverse para viajes realmente interesantes antes de que ocurra lo inevitable... Creo que Kelly y Tom han estado pensando en cuál es la siguiente etapa del viaje de todos modos. Habrían pensado en... Habrían tenido algunos planes sobre dónde podrían ir después de esto... Tienes que hacerlo. Cuando entras en una franquicia, tienes que pensar en el arco, por supuesto. No puedes pensar en ellos solo de forma individual”, dijo Serkis.

Esta podría ser una estrategia para colar al personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

