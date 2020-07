Cintas con bandas sonoras destacadas

Aún antes que el cine tuviera diálogos, la música siempre fue un componente central en las producciones cinematográficas.

La música orienta a través de la narrativa, reforzando en cada escena la emoción del espectador, envolviéndolo en momentos inolvidables.

Para celebrar la música como elemento fundamental del cine y la televisión, HBO ofrece una lista de películas y series con bandas sonoras memorables disponibles en HBO GO.

'Erase una vez en Hollywood'

En este largometraje de Quentin Tarantino, los ganadores del Óscar Leonardo DiCaprio y Brad Pitt interpretan, respectivamente, a un actor de televisión decadente y a su doble de escenas de riesgo que buscan el éxito en la Hollywood de 1969.

Para evocar el encanto y la particularidad de la era retratada, el premiado director, ganador de dos estatuillas del Oscar y cuatro Globos de Oro, creó un concepto de cápsula del tiempo, cerciorándose de que solo música de esa época integrara la banda sonora.

Las canciones están presentes en algunas de las principales escenas, como fiestas, paseos en coche por Los Ángeles y en una disputa épica en la que You Keep Me Hangin’, de la banda Vanilla Fudge, proporciona el tono cómico al mejor estilo de Tarantino.

'Euphoria'

En esta serie original de HBO, producida por el cantante y compositor Drake, un grupo de adolescentes experimenta los altibajos de las relaciones en un mundo de redes sociales, sexo, drogas y violencia.

Las playlists de cada episodio, muchas veces compuestas por más de 20 canciones, reflejan el estado de ánimo de los jóvenes y la intensidad de sus experiencias.

Con una banda sonora ecléctica, la primera temporada incluye desde composiciones de artistas pop, como Beyoncé, Billie Eilish y Lizzo, hasta ritmos latinos y K-pop.

'Nace una estrella"

Lady Gaga es la estrella de la tercera adaptación de "Nace una estrella", junto a Bradley Cooper.

La historia trata sobre la relación de una joven cantante y un artista en decadencia que enfrentan juntos los desafíos de la fama, el alcohol y la ambición.

El repertorio musical de la película incluye interpretaciones de clásicos como Somewhere Over the Rainbow y La Vie En Rose en voz de la diva pop, así como canciones originales interpretadas por el dúo.

Entre ellas, Always Remember Us This Way y Shallow, que le valió a la película el Óscar a Mejor Canción Original.

