Cintas latinoamericanas, camino a los Premios Óscar

Poco a poco se van conociendo más detalles de uno de los premios del cine más esperados por la audiencia: Los Premios Óscar 2021.

Esta gala, al igual que otras ceremonias de premiación se han visto afectada por la pandemia de la covid- 19, empezando por la fecha en que se realiza. Generalmente solía ocurrir en enero o febrero, pero ahora se realizará el 25 de abril y será en formato online, como ya se sabe.

No obstante, uno de los premios más esperados dentro de la gala para la región de América Latina y el Caribe, es conocer al ganador en la categoría de Mejor Cinta Internacional, pues siempre se está a la expectativa de sí alguna película de la región está en competencia.

Y, en efecto, tres cintas latinoamericanas están entre las 15 semifinalistas en esta categoría.

"Ya no estoy aquí" (México); "El agente topo" (Chile); y "La llorona" (Guatemala), son los filmes latinos que se disputan este premio.

Ellas aparecen en esta sección junto a títulos como: "Quo Vadis, ¿Aida?" (Bosnia y Herzegovina), "Charlatan" (República Checa), "Another Round" (Dinamarca), "Two of Us" (Francia), "Better Days" (Hong Kong) y "Sun Children" (Irán), entre otras, según informó la Academia de Hoollywood de Estados Unidos.

Sin embargo, es preciso aclarar que el listado definitivo de las candidatas en todas las secciones de los Óscar se conocerán el 15 de marzo.'



Cintas

- "Ya no estoy aquí" (2019): Es un drama de ficción dirigido y escrito por Fernando Frías, se desarrolla en las montañas de Monterrey, Nuevo León, en el nordeste de México, tal como se lee en la sinopsis.

Aquí se conoce la historia de Ulíses, un joven de 17 años apasionado por la cumbia y líder de una banda llamada Los Terkos. El joven, interpretado por el músico y actor mexicano Juan Daniel García, vive en un barrio de extrema pobreza y se ve obligado a emigrar a Nueva York tras ser amenazado de muerte.

- "El agente topo" (2020): La directora chilena Maite Alberdi presenta esta conmovedora historia de un hombre que se infiltra en un hogar de ancianos para ayudar a una residente, cuya hija sospecha que podría estar siendo maltratada. Rómulo, un investigador privado, contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años interpretado por Sergio Chamy, para esta misión.

El documental de ficción, que llegó a Netflix el 19 de febrero, es semifinalista por partida doble: compite por el galardón de la Academia en mejor película extranjera y mejor documental. Es la primera vez que una película chilena compite en dos categorías.

- "La llorona" (2019): La aclamada película de terror del guatemalteco Jayro Bustamante, ya se llevó una nominación a mejor película extranjera en los Globos de Oro y espera lograrlo en los Óscar.

Su protagonista es la guatemalteca María Mercedes Coroy, usa el terror (la leyenda de la mujer que ahogó a sus hijos y cuya alma, arrepentida y maldecida, los busca llorando por las noches) para relatar un hecho verídico: el llamado genocidio maya o guatemalteco, una de las peores atrocidades en la historia de América Latina, ocurrido a principios de la década de 1980.

Dato

El retraso de la gala también provocó la ampliación de las películas elegibles que pudieran participar. Si antes podían participar los filmes estrenados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, las películas que hayan sido estrenadas hasta el 28 de febrero de 2021 también podrán optar a ser candidatas.