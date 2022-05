Claves para lograr un embarazo exitoso

Cuando una pareja busca ayuda de un especialista porque lleva un tiempo buscando un embarazo y no lo logra, uno de los primeros exámenes es la verificación de la calidad de sus óvulos o espermatozoides.

Los especialistas dejan claro que esto se hará independientemente si quieren lograrlo de forma natural o si ya han considerado usar algún tratamiento de reproducción asistida porque el historial clínico así lo indica.

En este punto es bueno recordar que uno de los principales problemas de infertilidad radica en la calidad de los gametos femeninos y masculinos y son diversas las causas que la disminuyen, dificultando o imposibilitando la concepción.

El ginecólogo obstetra, Saúl Barrera dice que en el caso de la mujer se le realizará un análisis de la hormona antimuleriana y una ecografía transvaginal y en el hombre un recuento de espermatozoides con el objetivo de evaluar la calidad y la cantidad de células sexuales en ambos que susceptibles de fecundarse con éxito.

El objetivo de esta rama de la medicina es hacer reversible el envejecimiento de los óvulos ya que cada vez es más frecuente el retraso de la maternidad y entre más edad tenga la mujer en edad fértil más afecta su reserva ovárica.

Ya que la mujer a los 18 años tiene un 86% de fertilidad y, según va avanzando el tiempo este porcentaje disminuye al 36% alrededor de los 42 años aproximadamente.

Pero, eso no es todo pues hay otros factores ambientales que también influyen en la infertilidad masculina y femenina como lo son el tabaquismo, los disruptores endocrinos y el cuidado de la salud en general, dice el director médico de IVI Panamá.'

Entre un 30-50% de los problemas de infertilidad son de origen masculino y de ellos el 90% tiene que ver con la producción de espermatozoides. Según el estudio "Total motile sperm count trend over time across two continents (TMSC)" realizado en las Clínicas IVI de Estados Unidos y España a 119,982 hombres; ha aumentado la proporción de riesgo de requerir un tratamiento de fertilidad en los últimos años, pasando de un 12,4% en 2004 a un 21,3% en 2017.