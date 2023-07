Coco Lee murió tras estar en coma por un intento de suicidio

El pasado 2 de julio, la cantante Coco Lee, de 48 años, intentó quitarse la vida luego de estar luchando con una depresión, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por salvarla lamentablemente falleció.

Lee fue trasladada a un hospital en Hong Kong para que recibiera atención médica tras las lesiones que se infringió mientras estaba en su casa, estuvo en coma y falleció el 5 de julio.

Carol y Nanci, hermanas de la cantante, fueron las encargadas de confirmar el deceso, revelaron que la intérprete tenía varios años padeciendo depresión y en los últimos meses su condición empeoró drásticamente.

De acuerdo a las hermanas de la intérprete, esta intentó buscar ayuda profesional, pero la depresión se llevó lo mejor de ella, situación que las dejó devastadas y tristes.

“No solo nos trajo alegría con sus canciones y bailes en los últimos 29 años, sino que también trabajó arduamente para abrir nuevos caminos para los cantantes chinos en la escena musical internacional y ha hecho todo lo posible para brillar por nuestra nación”, mencionaron los familiares.

Coco Lee fue la primera artista china en lograr un contrato mundial con el gigante Sony Music, además, también hasta ahora ha sido la única en actuar en una ceremonia de los premios Óscar, cantó “A Love Before Time” (“Tigre y Dragón”) en el 2000.

Sus más recientes trabajos incluyen sus interpretaciones en películas como “Mulán”, además de que dio voz al personaje de Fa Mulán y cantó el tema “Reflection” en la versión en mandarín del filme.

A Lee le sobreviven su esposo Bruce Rockowitz, con quien llevaba 12 años de casados, y sus dos hijastras.

Lee nació en Hong Kong en 1975 y se mudó con su familia a San Francisco cuando tenía 9 años, en 1993 regresó a su país natal para participar en un concurso televisivo, en donde quedó como finalista y con el que obtuvo un contrato discográfico.

En 1994, lanzó su primer álbum, llamado “Love From Now On”, que se convirtió en todo un éxito en Taiwán. En 1999 publicó su primer trabajo en inglés llamado “Just No Other Way”. A lo largo de su carrera publicó más de 18 álbumes que vendieron millones de copias, de ellos salió el sencillo “You Want My Love”, que se posicionó en cuarto puesto de la lista de la revista Billboard en diciembre de 1999.

