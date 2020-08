¿Cómo evitar ser estafado?

Si es de los que les gusta hacer compras online, ojo con esas ofertas que parecen demasiado buenas.

Para comprar de forma segura tienen que estar alerta de ciertas señales. Por ejemplo, debe conocer al vendedor en persona. El 99.9% de los fraudes son hechos por personas que se rehúsan a conocerlo en persona, según voceros de Encuentra24.

Además, si es demasiado bueno para ser realidad, por lo general, no lo es. Es necesario informarse sobre el comprador, no sea víctima de estafa de personas desconocidas que después no podrá contactar.

Sepa con quién está tratando y evite hacer negocios con una compañía o persona que se niegue a darle su nombre, domicilio y número de teléfono.

Deben resistir a la ansiedad de "actuar inmediatamente" sin considerar la oferta y los términos. Una vez que entregue el dinero, puede que no lo recupere jamás.

Lea las letras pequeñas, obtenga todas las promesas por escrito y revíselas cuidadosamente antes de pagar o firmar un contrato.

Nunca pague por un regalo “gratis”. Pase por alto cualquier ofrecimiento mediante el cual se le solicite un pago a cambio de un regalo o premio.

No pague para obtener una posición laboral. Se han visto casos donde personas de índole fraudulenta ofrecen puestos de trabajo en lugares de prestigio, a cambio de un monto de dinero. Ninguna empresa seriamente establecida que desee contratarlo lo hará por medio de un canje o de un monto de dinero.

Nunca transfiera dinero sin haber recibido antes el producto, ni viceversa. Sea cauto ante transacciones que sean envíos, o a través de la red, números de cuenta supuestamente seguros, cheques o pagos a terceras personas.

No gire dinero o realice transferencias bancarias sin una garantía de por medio. Sea precavido al aceptar dinero en efectivo, puede que sea falso.

