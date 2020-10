El confinamiento por la pandemia de la COVID-19 le ha pasado factura a la humanidad en todos los aspectos, especialmente en el psicológico, pues la sociedad se está enfrentando a nuevos desafíos y a una convivencia intensa y prolongada en medio de la crisis sanitaria.

Las parejas se han visto obligadas a pasar más tiempo juntas, coyuntura que sirvió para fortalecer el vínculo y en otros casos lo ha llevado al límite generando confrontaciones, y en el peor de los panoramas hasta a separaciones.

Muchos países implementaron la cuarentena como medida de mitigación y desde antes que iniciara el levantamiento de la medida algunos especialistas se atrevieron a predecir qué sucedería con las parejas poscuarentena.

El vicepresidente de la Sociedad Catalana de Sexología, Antonio Bolinches, dijo a EFE, que el 20% de las parejas que se confinaron juntas romperán el vínculo tras la cuarentena, ya sea por desgaste previo o porque no supieron manejar la crisis entre ambos.

"El otro 80% se reparte entre una minoría que se habrá fortalecido y el resto de parejas que habrán quedado tocadas, pero podrán ir recomponiéndose progresivamente, en algunos casos necesitando terapia", añadió Bolinches.

Pero, sabe usted cómo superar una ruptura amorosa o qué puede hacer para ayudar a un familiar o amigo que esté pasando por esta difícil situación.

El psicólogo clínico y psicoterapeuta Álvaro Gómez detalla que para superar una separación básicamente hay que realizar un proceso de duelo, pues el dolor del duelo se produce por la pérdida de algo o alguien con quien contabas, por esta razón cambian las expectativas y los planes de vida.

En este sentido, hay que pasar por el proceso de duelo y se requiere que la persona esté atenta de qué está sintiendo en todo momento, aunado a esto, el especialista advierte que las personas no deben privarse de sentir.

Deben permitirse sentir las emociones que se suelen desencadenar como consecuencia de una ruptura, puede ser rabia, tristeza, soledad, ansiedad, angustia, decepción y otras.

También se le puede poner nombre a lo que se está sintiendo, pues es muy común que la personas digan "me siento mal", pero no es lo mismo sentirse mal porque estás triste a sentirse mal porque estás sintiendo rabia, la primera la puedes aliviar contándole a alguien más el problema, sin embargo, la segunda situación puede que requiera otro proceso para resolverlo.

Por otra parte, al momento de tenderle la mano a un amigo o familiar que está atravesando una separación es importante saber escuchar para entender lo que le está pasando a la persona y no para responder, porque se piensa que cuando alguien busca ayuda hay que tener respuestas y en ocasiones no es necesario decir nada, pues usualmente la otra persona sola empieza a generar sus respuestas, explica Gómez.

Es importante no invalidar lo que la personas está sintiendo y evitar pensar que no es para tanto lo que está experimentando. Por ello, no se deben usar frases como "no te pongas así" o "no te sientas de esa manera".

Si el proceso de duelo está afectando su productividad, por ejemplo, no se pueden concentrar en el trabajo porque están tristes o porque no pueden dejar de llorar, ese es un buen momento para buscar ayuda profesional.