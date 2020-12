Las compras de fin de año, los niños y el estrés

Las compras de última hora, el tranque y el alto flujo de personas por las fiestas de fin de año pueden ser muy estresantes.

Versión impresa

Todos los años las compras de Navidad han generado estrés, el cual se puede desencadenar por cualquier situación o pensamiento que los haga sentir frustrados, furiosos o nerviosos.

Particularmente para las festividades de fin de año hay varios aspectos o preocupaciones que generan estrés. Entre ellos, el aspecto económico y que en las compras de última hora se enfrentan a situaciones como: Si no encuentran el producto que estaban buscado, si los niños quieren un juguete en particular y no lo encuentran, y el alto flujo de personas.

Sin embargo, debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 se suman otros factores en función de la economía y la salud. En lo que va de la pandemia muchas familias se han visto afectadas laboralmente y educativamente, aunado a esto, también está la preocupación de no contraer el virus.

En este sentido, Estela Espinosa, psicóloga del Programa de Autismo del Instituto Panameño de habilitación Especial (IPHE), realizó una serie de recomendaciones para enfrentar de buena manera las compras de fin de año.

La especialista advierte que si se dispone del dinero para hacer las compras de fin de año lo importante es priorizar, en este momento las prioridades giran en torno a alimentación y salud, no obstante, si se tiene que pagar residencia se debe separar para cumplir con ese compromiso.

Las compras de fin de año suponen un riesgo, pues es necesario salir y exponer al virus, por esta razón es crucial planificar con tiempo.'



La pandemia de la COVID-19 ha impuesto una nueva realidad, las salidas de casa suponen un riesgo, por esta razón se debe planear con tiempo las salidas.



Antes de salir de casa se debe considerar una serie de cosas para evitar en lo más que se pueda estar expuestos al virus.



Varias situaciones y preocupaciones de la época pueden generar estrés.

Entre las cosas que se deben evitar al momento de salir de compras en esta temporada esta no llevar a los niños consigo. Espinosa explica que esto no se debe hacer porque los niños no tienen tolerancia para esperar o hacer filas. Adicional, salir con los niños representa más tiempo fuera de casa.

VEA TAMBIÉN: Ron ponche, invitado especial en Navidad

Se aconseja dejar a los pequeños a cuidado de una persona de confianza, preferiblemente que sea de la burbuja domiciliaria. Puede, que el niño no se quiera quedar y es aquí donde puede negociar con el pequeño, ofrecerle un paseo a un espacio al aire libre como un parque a cambio de quedarse en casa.

A continuación, algunas sugerencias que pueden seguir los padres a la hora de hacer las compras de fin de año.

- Planifique sus compras y asegúrese de seguir todas las medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Tomando el cuenta el uso de mascarilla, caretas y gel alcoholado. Dentro de los establecimiento, respete el distanciamiento físico y evite los almacenes que son muy concurridos.

- Si está entre sus posibilidades elija las compras en línea. Hay varias opciones locales e internacionales.

VEA TAMBIÉN: 'El Pailón', iniciativa social gastronómica

- Utilice los catálogos para ver las opciones de juguetes. Si dispone de ingresos para regalos, converse con los pequeños de cuánto dispone para invertir.

- Escoja juguetes que tengan múltiples funciones: individuales y grupales.

- Regrese a los momentos sorpresas del pasado, compre dentro de lo deseado, envuelva sin que puedan mirarlo, y que la Navidad sea de verdad sorpresiva.

- Si su hijo tiene una afición artística, enfóquese en proporcionarle aquello que va a facilitársela.

VEA TAMBIÉN: BK recibe felicitaciones por el trabajo que están realizando en la música

- Lo más importante es que el niño pueda apreciar en su valor de inversión y la meta que alcanzará con el regalo.

- Procure ir a los centros comerciales cuando hay menos flujo de personas.

- Evite hacer compras de última hora, para ello, antes de ir de compras haga una lista de todas las cosas que necesita.

- Antes de salir de casa se debe evaluar en qué lugar va hacer las compras y qué tipo de transporte usará.

VEA TAMBIÉN: Ashlany cuenta que ha estado lejos de su hija, porque está batallando contra la COVID-19