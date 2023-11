Comunicación sexual, clave en una relación

Una comunicación sexual positiva va a ayudar en el bienestar de las parejas y evitar conflictos, es una de las claves para tener buen sexo.

Esta va a mejorar la intimidad y la confianza con la pareja, por lo que permite conocerla más en la parte más íntima y afectiva.

Al igual que en otras áreas de la pareja, en las relaciones sexuales, lo que no se dice, no existe, la otra persona no es adivina y no sabrá aquello que queremos, así como lo que no queremos, señala la sexóloga Ruth González.

"A veces nos tomamos los comentarios o propuestas como un ataque, cuando esa no es la intención… aprender a comunicar con asertividad así como escuchar lo que nos dicen para que esto no pase", explica la especialista.

De esta manera, "comunicando de forma asertiva expresamos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades, pero sin ofender al otro y respetando sus límites y necesidades".

"Hablar desde el yo y no desde el tú. Ejemplo: en lugar de decir 'siempre vas directo al clítoris y me tocas muy fuerte', podemos decir 'me gusta mucho que tengas iniciativa y te acerques a tocarme, pero me sentiría más cómoda y me gustaría más si fueras más despacio y empezaras a acariciarme primero todo el cuerpo”, explicó en su cuenta de Instagram.

Buscar un momento tranquilo para hablar, sugiere. "No juzgues, cada persona es única en su sexualidad".

Los límites los pone cada persona, tenerlos en cuenta y centrarse en aquello de lo que podéis disfrutar.

Al principio les puede costar, pueden tener vergüenza, "es normal teniendo en cuenta que no tenemos normalizado hablar de sexo en estos términos, pero si vamos empezando y viendo los buenos resultados".

La especialista indicó que cada vez nos irá costando menos y nos iremos sintiendo más cómodos.

