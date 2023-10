'From', con un ritmo más rápido y aterrador

El actor Harold Perrineau, quien lidera el cast de "From", adelantó que la segunda temporada de la serie de ciencia ficción y terror, que estrenará el próximo 15 de octubre, tendrá un "ritmo más rápido y realmente aterrador".

En "From" los habitantes de un pueblo quedan atrapados y custodiados por un bosque con amenazas asesinas y misterios terroríficos, lo que la hace una serie que te atrapa desde el primer episodio e incluso lleva a la reflexión.

Los momentos oscuros pueden transformar al ser humano, sacar lo mejor o peor, algo que se podrá ver en el programa, da ejemplos de comportamientos cuestionables, pero también retrata como las personas se ayudan los unos a los otros en circunstancias adversas, algo que le resulta esperanzador a Perrineau.

En este sentido, Perrineau comentó a Panamá América que como todo programa que le guste o en el que participe solo espera que el público se entretenga y quiera volver, sin embargo, se hubiese un mensaje en el programa esperaría que las personas valoren sus relaciones porque nunca se sabe lo que pueda suceder.

Sin importar lo que suceda en el futuro, una pandemia o si el país termina con un presidente poco dudoso, lo importante serán las conexiones que tienes con las personas, por ello, el histrión considera que cuando conoces a alguien o confías en alguien o te sientes bien con algo, se debe honrar eso.

Respecto a su personaje, Boyd Stevens, contó que a pesar de que este no tenía todas las respuestas en la primera temporada por lo menos contaba con la certeza de una y en los nuevos episodios, que se emitirán por Universal+, todo es tan desconocido, nuevo y todo está sucediendo en el momento.

"Eso fue algo complicado para mí como actor. Es como, ¿cómo juego estas cosas de una manera real? Porque son sentimientos incómodos. Como de no saber lo que estás haciendo o no confiar. Al igual que Boyd, muy a menudo en esta temporada, encontrarás que no confía en él y eso es un lugar incómodo para cualquiera", explicó.

Por último, el actor enumeró las razones por la cual las personas no deben perderse "From", empezando con que la serie es entretenida y atractiva, pese a que es un programa pequeño ha producido grandes resultados.

El elenco (como Eoin Bailey y Catalina Sandino), los efectos visuales y el equipo de maquillaje, son otras de las razones para ver la serie.

"Es una serie que te pone a sudar, nervioso, asustado y esperanzado. Cuando estás entretenido, no quieres simplemente sentarte allí, quieres ser parte activa de ella. Y creo que cuando miras activamente y te gusta, tu corazón se acelera y tienes una experiencia real en este pequeño espectáculo de una hora", afirmó el intérprete de Boyd.

