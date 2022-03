Conflictos entre parientes: ¿Qué medidas se deben tomar para evitar una tragedia?

Los conflictos entre parientes son más comunes de lo esperado. La génesis de los mismos obedece a diferentes factores, los cuales en algunas ocasiones se pueden atender.

Sin embargo, para tomar acciones preventivas y evitar desenlaces, que incluso puedan incluir homicidios o suicidios, es necesario que haya la figura de un conciliador.

El investigador social Gilberto Toro explica que solo mediante una figura como esta se puede hacer algo al respecto, debido a que cuando los problemas involucran drogas o alcohol, no hay nada por hacer.

"Si no hay nadie pendiente que de que existe esta situación, la cual puede desencadenar en una fatalidad, no se podrá identificar ningún tipo de acción previa. Esta persona puede ser un trabajador social, sacerdote, pastor o vecino", recalca Toro.

Con respecto al reciente caso, en el que un nieto asesinó a su abuela en Tocumen, Toro advierte que no se puede hablar de los diferentes factores que incidieron, porque hacerlo sería especular. No obstante, agrega que el acto parece impulsivo y no premeditado.

Por otro lado, Toro lamentó que nuestras alarmas sociales estén inoperantes y dormidas.

"No están funcionando porque nadie se quiere meter en la vida del otro. Los funcionarios no están yendo al campo. Tampoco hay recursos, ni interés y tenemos un Mides más encaminado a los subsidios, que a trabajar con la gente desde las células comunitarias", expuso el investigador.

Los conflictos entre parientes son de diferentes tipos, de acuerdo con expertos.

Según Psicología y Mente, hay conflictos entre parejas, padres e hijos, entre hermanos y conflictos con la tercera edad.

Estos problemas pueden tener como foco las crisis propias del ciclo vital, externas, estructurales y de acción.

Ante este panorama, se recomienda practicar la escucha activa, vigilar la forma de hablar, permitir la intervención de todos los implicados, manifestar afecto y encontrar el lugar y momento idóneo para afrontar la situación.

