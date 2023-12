Consejos para realizar apuestas deportivas

Panamá tiene una población con una enorme afición por el fútbol y el mundo deportivo, por lo que no es de extrañar el auge que está viviendo el sector de las apuestas deportivas en el país. Este aumento del interés se dirige especialmente hacia las plataformas online que ofrecen este servicio, por permitir una mayor comodidad, confidencialidad, agilidad y posibilidad de jugar, cuándo y desde donde se quiera, siempre que exista acceso a internet y se cuente con algún terminal.

No son pocos los amantes de los deportes que buscan aumentar la intensidad y la diversión de cada encuentro, realizando alguna predicción en algunas de las casas de apuestas que operan en el país. Sin embargo, aunque el simple hecho de participar ya representa una apasionante fórmula de ocio, si las probabilidades de acierto crecen, la diversión, como cabe suponer, será mucho mayor.

Para aumentar la tasa de éxito en las apuestas deportivas se ha escrito lo suficiente como para llenar bibliotecas enteras, existen guías y tutoriales en internet que llegarán a abrumar a cualquier interesado. Sin embargo, sí que hay una serie de consejos útiles que todo experto, profesional de las apuestas y tipsters aconsejará. Son los siguientes.

1. Acumular información

Si se pretende ir con un mínimo de probabilidades de éxito en una apuesta, será necesario que antes se haya recopilado información suficiente sobre todo lo que rodea al encuentro. En el supuesto de que se trate de un partido de fútbol, será fundamental adquirir datos relevantes de ambos equipos. Habrá que saber en qué estado se encuentran sus mejores jugadores, cuáles han sido los resultados de las últimas disputas y quién suele ganar cuando ambos se enfrentan. Así mismo, también es interesante saber en qué campo se desarrollará el encuentro, las condiciones climáticas y si el partido es importante para una determinada clasificación o deberán guardar fuerzas para partidos posteriores.

2. No dejarse llevar

El mundo de las apuestas requiere cabeza fría, razonar antes de llevar a cabo cualquier inversión en un posible desenlace de un encuentro, campeonato o evento deportivo. Todo aficionado a los deportes tiene un equipo favorito o un atleta que sigue y venera, para los cuales siempre deseará constantes triunfos. Sin embargo, no por ello se debe realizar una apuesta a su favor cuando todas las señales lo dan como perdedor.

Si el equipo predilecto, al que se sigue desde que se es pequeño, no está pasando por una buena racha, se enfrenta a un equipo claramente superior o no tiene a sus jugadores estrellas en la alineación, mejor no arriesgar y apostar en contra de su victoria. La sensación durante el partido a nivel interno estará enfrentada, algo que será, a su vez, una nueva y extraña experiencia.

Apostar en aquellos campos que se dominan

Es una mala jugada arriesgar en deportes, competiciones o mercados que se desconocen, precisamente por los motivos expuestos en el primer consejo. Al carecer de información se dejarán muchos cabos sueltos, demasiado porcentaje al azar, y eso solo acarrea resultados negativos. Si se es aficionado al fútbol, lo mejor es centrarse en este mercado de apuestas y obviar los demás.

Control sobre estadísticas y cuotas

Las propias plataformas dedicadas a ofrecer este servicio serán las que faciliten los datos más importantes que se deberán utilizar para las proyecciones. Al visitar casas de apuestas de prestigio, como William Hill, se accederá a porcentajes, estadísticas y las cuotas que ellos mismos presentan para sus apostadores. Si se comparan estos datos con los ofrecidos en otros sites, se podrá hacer una media de lo que los expertos estiman que ocurrirá, ahí es donde se deberán dirigir las apuestas.

Fiabilidad de la casa de apuestas

Acceder a una casa de apuestas fiable será otra de las acciones que es imprescindible llevar a cabo para que la apuesta tenga éxito. Afortunadamente, es legal apostar en casas de apuestas en Panamá, por lo que aquellas que operan en el territorio nacional deberán ofrecer suficientes garantías. En cualquier caso, deberá ser el usuario el que se asegure de esta fiabilidad comprobando la validez de su licencia, observando sus políticas de privacidad y seguridad, sus métodos de pago y vías de contacto, entre otros factores.

Conocer los mercados y especializarse en uno de ellos

Las casas de apuestas ofrecen una más que amplia y variada oferta de deportes, torneos, campeonatos, ligas… en las que apostar. Sin embargo, es en la especialización de los mercados donde realmente reside una importante tasa de resultados positivos.

Los mercados de apuestas más populares son los siguientes.

Al ganador del partido

Como cabe suponer, este es el tipo de apuestas más habitual, consistente en adivinar quién será el vencedor de un determinado encuentro, independientemente al resultado obtenido.

Dentro de esta se localiza la tradicional quiniela en la que los pronósticos deben realizarse sobre la posibilidad de elegir quién gana o si hay un empate.

Apuestas de resultado exacto

Este mercado es uno de los más populares, no solo en Panamá, sino también en toda Latinoamérica. Sus cuotas son mayores que en los anteriores, aunque se deberá acertar el marcador exacto que tendrá el encuentro al finalizar su tiempo reglamentario.

Apuestas Parlay

Estas otras también tienen muchos seguidores, ya que los beneficios económicos suelen ser bastante altos, aunque es muy difícil de conseguir. Se trata de apostar a dos, tres o cuatro eventos deportivos con un mismo boleto, sean o no del mismo deporte, competición, liga… para ganar el premio habrá que acertarlos todos.

También son bastante habituales las apuestas a largo plazo, al resultado en el descanso y en el final, en vivo y Draw No Bet, entre otros