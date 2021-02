Covid-19: Famosos y sus significativas donaciones

Los esfuerzos para hacerle frente a la pandemia de la covid-19 no cesan. Después de meses de investigación varios países han iniciado con el proceso de vacunación, incluido Panamá.

Nadie está exento a contagiarse en algún momento de la covid-19 y, estando consciente de ello, varias celebridades se sumaron a la causa, algunos han donado dinero para los estudios de las vacunas y otros ayudaron a quienes han resultado afectados por la crisis.

Pero esto no es todo, además de millonarias donaciones, algunas celebridades se han unido a campañas de gran envergadura con el fin de frenar los efectos devastadores que está provocando la pandemia.

A continuación, les presentamos los nombres de celebridades que han puesto su granito de arena en la lucha contra la covid-19.

Dolly Parton

La leyenda de la música y el entretenimiento, de 75 años, fue una de las benefactoras que respaldó el trabajo en fase de prueba de la empresa de biotecnología Moderna sobre la vacuna covid-19.

A través de Dolly Parton Covid-19 Research Fund donó $1 millón y cuando el proceso de vacunación inició varios pensaron que la estrella de la música sería de las primeras en recibir la vacuna, pero no. Parton comentó a agencias de noticias que no se pondrá la vacuna hasta que más personas la reciban, no quiere parecer que se salta la cola solo por haber donado.

Jennifer López y Alex Rodríguez

"La Diva del Bronx" y el ex Grandes Ligas han apoyado a los afectados de la covid-19. La pareja donó 1 millón de comidas a la Fundación Feeding America a mediados de abril del 2020. J. Lo comentó en su Instagram que esta era una manera de apoyar al país en momentos difíciles.'



Melanie Griffith

Desde que inició la pandemia se unió a Marissa Hermer, de Ladies of London, y otras caras reconocidas con el propósito de llevarle comida a quienes están en el frente de batalla.

Jennifer Aniston

La estrella de "Friends" también se sumó a la causa. Aniston donó un retrato en blanco y negro, realizado en 1995 por el fotógrafo Mark Seliger para una subasta benéfica.

El retrato de Aniston formaba parte del lote que el fotógrafo donó a la famosa casa de subastas londinense Christie's Auctions en colaboración Red Carpet Advocacy, asociación que recauda fondos para contrarrestar los efectos de la crisis.

Tom Hanks

El protagonista de "Forrest Gump" y su esposa Rita Wilson padecieron de la covid-19 a mediados de marzo del año pasado. Cuando la pareja se recuperó donaron sangre y plasma para que fuera utilizada en la investigación de la vacuna del coronavirus.

Lady Gaga

Organizó One World Together at Home, evento solidario que reunió a más de 70 estrellas. El mayor concierto virtual de la historia destinó los fondos recaudados al Fondo de Respuesta a la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, a través de la plataforma Global Citizen.

Oprah Winfrey

Considerada como una de mujeres más influyentes de los Estados Unidos, Oprah Winfrey donó $10 millones para el alivio de las consecuencias del coronavirus. Parte de los recursos fueron destinados a la iniciativa llamada Food Fund de Estados Unidos, la cual ayuda a alimentar a los afectados por la pandemia.

Ryan Reynolds

El actor y su esposa Blake Lively donaron por segunda vez la suma de $1 millón a bancos de alimentos que apoyan a las víctimas de la covid-19.

Recientemente, Feeding America y Food Banks anunciaron que la pareja le donó $500 mil a cada uno como apoyo a sus fondos de respuesta ante la covid-19.