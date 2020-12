COVID-19: Visitas seguras al médico en medio de la pandemia

De seguro muchas personas en decenas de países del mundo han dejado pasar esa cita anual o mensual con su médico de cabecera en medio de esta crisis de salud mundial, pues el miedo de ir a un centro médico los ha invadido.

Versión impresa

Este comportamiento es normal, pero puede resultar un riesgo, igual o peor que la pandemia, pues las otras dolencias que muchos podrían estar padeciendo ganan terreno.

Por esta razón, especialistas de Mayo Clinic han dado algunas recomendaciones para asistir de forma segura a esa cita médica que están postergando.

Aunque las restricciones a causa de la COVID-19 están disminuyendo en muchos lugares, aún podrían tener preocupaciones sobre este coronavirus.

Aquí algunas sugerencias para mantenerse a salvo de la enfermedad por coronavirus mientras reciben la atención médica que necesitan.

Vistazo a la clínica

Cuando están en el punto de planear su cita, lo primero es dar un vistazo a las medidas de seguridad contra la COVID-19 que sigue la clínica.

Por ejemplo, fíjese los requisitos para uso de mascarilla para personal y visitantes; normas de limpieza y desinfección para los consultorios, las áreas de espera, los baños, los ascensores, y otras superficies que se tocan con frecuencia; preguntas para detección y toma de temperatura para el personal y los visitantes en todas las puertas de entrada; medidas especiales, aislamiento espacial o instrucciones para las personas que tienen o puedan tener la COVID-19; cómo usan los médicos y otro personal su equipo de protección personal; e incluso, opciones para citas médicas por video.'



Si tienen una receta nueva o necesitan reponer los medicamentos que toman, consideren pedirlos por correo. Hable con su doctor sobre la posibilidad de tener más cantidad de sus medicamentos con receta para que les duren más y requieran menos visitas a la farmacia. Si necesitan reponer medicamentos a nivel local, llamen con anticipación o hagan el pedido en línea.

Antes de ir a la clínica

Lo ideal es que hagan las preguntas que tengan acerca de los procedimientos de seguridad.

VEA TAMBIÉN: Virus del Papiloma Humano: Vacunación de sus hijos contra este virus es primordial

¿Cómo? Por ejemplo, quizás sea buena idea preguntar si la clínica le puede enviar la factura electrónicamente o por correo. Estas pueden ser buenas opciones así no tienen que preocuparse por la trasmisión de virus cuando se presenten en la recepción antes de salir de la clínica.

En la clínica

No olviden usar una mascarilla y desinfectante de manos. La mayoría de las clínicas requieren que las personas se pongan mascarillas durante la pandemia. Si no tienes una, quizás tu clínica pueda proporcionártela.

Además, recuerde no tocarse la cara, los ojos, la nariz, y la boca. Si tose o estornuda, cúbrase la boca con un pañuelo desechable o con el codo, y desecha el pañuelo usado. Cuando use una mascarilla, tose o estornude dentro de esta.

Distanciamiento social

Muchas clínicas tienen marcadores de distancia social en el piso para indicar cuánta distancia hay que mantener. Si no hay, intente mantener distanciamiento físico o 2 metros de otros cuando estén en la clínica, incluso cuando estén en una fila y en la sala de espera.

VEA TAMBIÉN: Roseta Bordanea sobre su segundo bebé: 'Damos gracias por la salud y todas las bendiciones recibidas este 2020'

No tocar superficies

- Áreas de espera: Aunque se limpien regularmente, aún existe la posibilidad de que haya microbios en ellos. Use guantes o un pañuelo desechable para abrir puertas y oprimir los botones del ascensor.

- Use las opciones de pago que no impliquen tocar nada: Cuando sea el momento de salir de la clínica, si fuera posible use las opciones de pago que no necesite tocar nada, como el sistema de pago usando el teléfono celular. Si esta no es una opción, use tarjetas de crédito, efectivo o cheques, y luego use desinfectante para manos que contenga por lo menos 60% de alcohol.

- Telemedicina: Pregúntele a su doctor sobre las opciones para citas médicas por telemedicina, como una consulta por video. Puede ser una manera eficiente de hacer seguimiento con tu médico desde tu casa.