Cristian Castro reveló que no es el único que ha tenido encuentros violentos en su familia

El cantante Cristian Castro reveló que no es el único que ha tenido encuentros violentos con su madre, Verónica Castro y su fallecida abuela Socorro Castro, se lee en 'Telemundo'.

Versión impresa

En una entrevista reciente el intérprete de "Azul" confesó que su tío el productor de telenovelas José Alberto "El Güero" Castro, también protagonizó agresiones físicas contra sus familiares.

"Todos nos peleamos fuerte. Me peleé fuerte con mi abuela, con mis tíos, con mis primos, con todo el mundo. No me peleo tranquilo", reconoció el cantante.

"Entre ellos se pelean fuerte también, como todas las familias. Mi mamá a veces me pegó de chico y hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y le daba a mi abuelita", prosiguió.

Castro asegura que no entiende por qué ahora, después de tantos años, los medios de comunicación lo magnifiquen tanto.

"Las peleas fuertes no eran algo así como el gran suceso de nuestras vidas como lo están haciendo en la prensa. Se está magnificando mucho eso, pero la verdad es que no lo vemos con ninguna dimensión tan fuerte", añadió.

Antecedentes

Hace dos semanas la expareja de la madre de Cristian Castro habló sobre los episodios violetos entre el cantante y su mamá.

Luego de que Yolanda Andrade hablara en el programa el "Run run del espectáculo" sobre las supuestas agresiones físicas de la que fue víctima Verónica Castro por parte de su hijo Cristhian Castro, el cantante salió al paso de las declaraciones y dio su versión de los hechos.

Cristhian Castro admite que sí ha habido "jaloneos y gritos" en pleitos con su mamá y demás familiares, se lee en La Botana.

VEA TAMBIÉN: Presentan una Guía Solidaria de la Fundación Voluntarios de Panamá

Sin embargo, según Yolandra Andrade el cantante le propinó tremenda golpiza a su madre que tuvo que buscar ayuda médica, pues le presionó el cuello y le dio de patadas.

En primera instancia, el cantante de 45 años, negó lo dicho por la polémica conductora de "Montse & Joe", pero en el programa Despierta América admitió que sí hay pleitos, pero que es algo normal en las familias.

“He tenido mis peleas con mi mamá y con todos los integrantes de la familia; esta peleita de jaloncillos y gritos fue hace 15 años, ¡Ya salió la noticia! Me jalonee con mi esposa, con mi mamá, jalones siempre va a haber, y a veces también hay groserías entre parejas y los parientes, puedes decirlas y luego les pides perdón”, añadió.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!