Cristiano y Georgina Rodríguez: ¿Atraviesan una crisis?

En los últimos días se han intensificado los rumores de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están atravesando una crisis, de acuerdo a la prensa portuguesa.

En “Noite das Estrelas”, programa de televisión, invitaron a algunos especialistas para analizar la actualidad de la pareja desde que arribó a Medio Oriente, donde Cristiano juega para el Al-Nassr.

Según el análisis de los especialistas, el comportamiento del futbolista los últimos días demuestran que su vida personal no pasa por el mejor momento y mientras más alejado está de su madre, Dolores Aveiro, menos sereno se encuentra.

Presuntamente Cristiano no está feliz con Gio, como le dice de cariño a su pareja, por la desmesurada forma que tiene de gastar.

“Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia”, comentó Daniel Nascimento, periodista del programa de televisión.

Luego el periodista añadió: “No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”.

Filipa Castro, amiga de Cristiano, negó los rumores, comentó que la pareja está bien y que las afirmaciones sobre una posible ruptura solo son chismes de personas que no soportan a Gio. “(…) Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, dijo Castro.

Otra fuente reveló a “Mtmad” que la crisis es real y que hace poco la pareja tuvo una escandalosa discusión antes de subir a un avión privado.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que tuvieron una movida monumental a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie”, expresó la fuente al comunicador Abel Planelles.

Respecto a los rumores, ninguno de los involucrados ha negado ni confirmado los mismos.

