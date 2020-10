¿Cuál es el verdadero apellido de José Eduardo, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

El actor José Eduardo Derbez, fruto del matrimonio entre la afamada actriz de telenovelas Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, ha llamado la atención de los cibernautas debido a que optó por darse a conocer en el mundo del espectáculo usando el apellido de su padre, resulta que ni Ruffo ni Derbez son realmente su apellido.

Versión impresa

Sin embargo, aunque esto parece ser algo inaudito Infobae detalló que hace varios años los padres del actor tomaron la decisión de adoptar un nombre artístico al que con el que los conoce el público.

Esta práctica también la adopto José Eduardo cuando le correspondió darse a conocer como figura pública.

Victoria Ruffo realmente no se llama así, la afamada actriz tiene uno de los nombres más extensos según consta en su acta de nacimiento. Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno es el nombre real de la actriz.

Por su parte, el comediante Eugenio Derbez adoptó el apellido de su madre para darse a conocer artísticamente, pues el protagonista de “No se aceptan devoluciones” se llama realmente Eugenio González Derbez, se lee en medios internacionales.

En este sentido, el nombre real del hijo de ambos actores es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Si el joven actor hubiese optado por respetar el orden de los apellidos de sus padres para darse a conocer, probablemente lo hubiésemos conocido como José Eduardo González, no obstante, decidió usar el apellido de su abuela, la actriz Silvia Derbez.

“Yo tengo nombre de novela, mi nombre artístico es José Eduardo Derbez, pero el real, el verdadero con el que mis sacrosantos padres dijeron así está, es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río…” dijo hace algunos años a la cadena Multimedios.

Asimismo, comentó que le fue muy difícil portar un nombre tan extenso en la época de escuela.

VEA TAMBIÉN: Barceló habló del 'matrimonio igualitario': 'A quién decido amar es decisión de cada persona'

“Me decían González (en la escuela), y cuando he ido a documentos que me dicen ‘el nombre completo póngalo’ siempre les digo ‘¿completo?’. Muchas veces se los digo y me dicen ‘las iniciales’”, agregó.

Según la madre del actor, no le afecta en lo absoluto que su hijo haya decido portar el apellido de la madre de su exesposo.