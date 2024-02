¡Cuidado con la depilación íntima!

La depilación íntima femenina es un tema de conversación entre las mujeres y una de las tantas dudas sobre este tema es si es contraproducente el hacerlo antes de tener relaciones sexuales.

De acuerdo a los especialistas, no deberían depilarse antes de tener intimidad con su pareja, no obstante, cuál es la razón.

Si se van a rasurar o depilar justo antes de tener sexo, hacer ejercicio o usar una sauna, deben saber que la fricción y humedad relacionada con estas actividades puede causar irritación, vellos encarnados e infecciones en la piel recién rasurada o depilada, dice la ginecóloga Diana Pittí Cifuentes.

En este último punto, la especialista menciona el Virus del Papiloma Humano (VPH), cuyo contagio es epitelial y herpes. Deben planear la depilación con tiempo.

Por otro lado, comparte que la exposición de la piel al sol con una reciente sesión de rasurado o de la cera implica que la piel esté más sensible de lo normal, por esa razón, puede causar algunos daños.

Además, el agua clorada o la sal del mar podría causar irritación.

No obstante, subraya que no es que no pueden hacerlo, pero "ya sabes, no lo hagas (sexo) de una vez", señala la especialista en su cuenta de Instagram (@ginecologia_pty)

'Tips'

También hay que tomar en cuenta la forma en que lo vayan hacer, deben ser muy cuidadosas. Aquí algunos consejos de "Cuídate Plus".

- Recortar un poquito el pelo para facilitar el trabajo posterior.

- Aplicar un producto que facilite que la máquina deslice mejor, como agua, jabón o crema.

- Usar una máquina que no haya sido usada en otra parte del cuerpo, preferiblemente que sea nueva.

- Levantar el vello sin presionar demasiado con la afeitadora para cortarlo.

- Comenzar por la zona de los labios mayores y continuar por el monte Venus.

- Parar en el momento en el que note irritación o quemazón.