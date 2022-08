Cuidados que se deben tener tras una cesárea

La recuperación tras una cesárea es un poco más lenta que dar a luz a través de un parto vaginal. No obstante, si se siguen las indicaciones de cuidado al pie de la letra este proceso será más sencillo y se evitarán complicaciones.

Pero, ¿cuáles son los cuidados que se deben tomar en cuenta tras esta intervención?

La ginecóloga Arlenne Méndez (@femhealthpanama) da algunas luces al respecto.

La especialista señala que si la herida no se pone roja ni muy dolorosa y no le sale ningún tipo de secreción o se pone caliente, entonces está bien. De lo contrario, deben estar alerta y acudir al médico.

En esta línea añade que, para saber si los puntos están infectados deben tomar en cuenta lo siguiente: "Cuando la herida se abre sola y drena secreción espesa que huele mal, te da fiebre y la herida se abulta y se pone roja, entonces hay posibilidad de que esté infectada".

Por esta razón, hay que guardar reposo, porque las suturas pueden perder fuerza y abrirse la herida.

"A los 8 días de cirugía los planos superficiales está bastante consolidados. Al mes de cirugía la recuperación se encuentra en un 90%, a los 2 meses casi al 100%", menciona sobre el tiempo de cicatrización.

También subraya que al primer mes de la cesárea pueden reiniciar con seguridad actividades sencillas como agacharse.

Por esta línea, comparte que no hay una postura ideal para la hora de dormir tras esta intervención. La mujer toma la postura con la cual más cómoda se sienta, pero usualmente suele ser boca arriba o de medio lado.

Por otro lado, menciona que no es necesario el uso de cremas y soluciones para optimizar la cicatrización si la paciente no lo amerita. Es decir, no todas las pacientes requieren ese apoyo para que su herida consolide bien.

A saber

Especialistas de Mayo Clinic ofrecen otros puntos a tomar en cuenta sobre el cuidado de la herida tras una cesárea:

- Deben tratar de mantener a su alcance todo lo que necesiten para ustedes y el bebé. Durante las primeras semanas, eviten levantar cualquier cosa que sea más pesada que su bebé.

- Para aliviar el dolor de la incisión, el médico podría recomendarles medicamentos analgésicos u otros. La mayoría de estos son seguros para las mujeres que amamantan.

