Daddy Yankee ora para poder compartir testimonio junto a Sech

Daddy Yankee volvió a los escenarios panameños, pero en esta ocasión no para cantar, sino para predicar sobre la palabra de Dios.

El artista, además, compartió su testimonio de vida durante el evento Ekklesia Juvenil 2024, de la Comunidad Apostólica Hossana.

"Que lindo estar en Panamá en esta nueva etapa de mi vida. Gracias a toda la gente que me invitó, pastor Edwin, muchas gracias", expuso Ramón Luis Ayala Rodríguez.

También dijo estar muy contento por estar presente en un congreso juvenil, pues se considera amigo de las generaciones.

"Me siento muy contento por estar en un concierto de jóvenes, me identifico mucho con la juventud. Soy amigo de las generaciones, así me considero, que bueno que vengo a compartir mi testimonio de vida, de cómo Cristo ha cambiado mi vida", destacó.

Además, no pasó por alto la parábola del hijo pródigo frente a lo cual recordó que "todos hemos sido un hijo pródigo, buscando en lugares equivocados lo que solo podemos encontrar en nuestro padre celestial".

Durante su intervención, Ayala Rodríguez tuvo presente al panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech.

En este sentido, Daddy Yankee destacó que ora mucho por él para que también comparta su testimonio: "Dios te bendiga, hermano".

"Oro mucho para que la próxima persona que esté dando testimonio sea mi amigo, aquí", manifestó.

Daddy Yankee puso fin a sus tres décadas de exitosa carrera musical en diciembre de 2023, para dar paso a su conversión al cristianismo.