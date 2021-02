¿Daddy Yankee revivirá el reguetón?

El cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, reapareció en Instagram luego de que su cuenta permaneciera inactiva en la red social, su user name no aparecía.

“Tranquilos, llegó el papá del reguetón”, lee la publicación con la que se reactivó la cuenta.

La descripción acompaña un video, con el cual anunció el lanzamiento de su nuevo tema, “Problema”.

Según el cantante con este tema promete revivir el reguetón, haciendo alusión a las declaraciones del productor panameño, Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo, cuando dijo que el reguetón había muerto.

Al parecer esto no fue de agrado del “Cangri”. En un tuit dijo: “Lo único que muere del reggaeton son los artistas y los productores, exclúyanme de esa. Estoy puesto pal’ #Problema #dyarmy”.

Lo cierto es que las declaraciones de El Chombo generaron todo un revolú y esta mañana en una entrevista dio su punto de vista y hacerle frente a Daddy Yankee.

“Sí, él siente que la palabra la lleva en la espalda, porque es el máximo exponente. El otro lado de la moneda es que él no hizo esto hace dos semanas. Empecé este tema y ahora se montó en el ritmo. Al conocer el problema se montó en el tema y es una estrategia de marketing. Me toca salir y decir que soy el man. El tema tiene que ser muy bueno. Él va a ser una gaviota que no hace verano", enfatizó.

Prosiguió diciendo: “Es un tema de nostalgia y lo que quiere hacer es dinero. En todo este conflicto que no es conflicto estamos viviendo historia. La frase que puse es que yo tiro una frase que generó un tsutami y la parte del reguetón que ha quedado atrás, ayuda a evolucionar el punto que yo expuse. Yankee está dándole validez a lo que yo expuse. Esa es la esencia de esa frase".

Por último, el productor panameño dijo que todo es simple marketing por parte de Daddy Yankee, y por eso ha nombrado su próximo tema como "Problema" que lanzará en la noche de hoy a las 11:59 p.m, además, que cuenta con la participación de los productores panameños Dimelo Flow y BK.

La audiencia está a la expectativa del lanzamiento del tema, han transcurrido 10 horas desde el anuncio del estreno y el video promocional tiene más de 2 millones de reproducciones.

