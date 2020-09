Daluna habla de su experiencia con el hisopado: ‘Es mega incómodo, lo recomiendo solo en casos extremos’

La controversial Daluna volvió a generar varios comentarios en redes sociales, en esta ocasión a causa de que se realizó la prueba de la COVID-19.

La exguerrera dijo que se hacia la prueba porque tenía que salir de viaje.

Daluna dio a conocer su experiencia y la mostró a través de un video que grabó desde su auto mientras esperaba su turno en una fila express para hacerse hisopado.

El mensaje que acompaña al clip se lee: "Experiencia en Prueba de Covid-19".

Añade: "Es mega incómodo, lo recomiendo solo en casos extremos, como viajar o que tengas síntomas relacionados con el Covid".

En tanto, en el video, mientras avanza en el auto, se le escucha decir: “Nunca he estado tan nerviosa para que me metan una v***".

Con la mascarilla en la barbilla y echándose fresco y con rostro de estrés, agrega: "No ya casi me toca a mí, qué es esta va***, por qué a mí, si no me tocara viajar no vengo a hacerme esto".

Se ve cuando le introducen el hisopo y ella se mueve, la técnica le dice que no lo haga porque la podría lastimar.

Daluna se ve afectada con los ojos aguados, arranca el auto y hace un comentario donde al buen entendedor es que le incomodó.

De inmediato le dejaron decenas de comentarios, algunos en apoyo a que en efecto este examen sí molesta y otros que recordaban el incidente que tuvo con su ex K4G.