'Sech' se defiende tras polémica por la letra de 'Relación'

Hace una semana se realizó el lanzamiento del remix de la canción “Relación” del cantante panameño, Sech y la colaboración de Daddy Yankee, Farruko, J Balvin y Rosalía.

En menos de 24 hora del lanzamiento el remix supero los 6 millones de reproducciones en Youtube, sin embargo, la canción también fue blanco de críticas debido a que la letra supuestamente normaliza o romantiza la violencia hacia la mujer.

La frase "gracias al maltrato se puso bella" en la voz se Rosalía hizo que ardiera Twitter, considerada hasta ahora como un símbolo feminista, en la red social la tildaron de “machista”.



“Joder Rosalía, cómo has podido hacer un disco entero hablando de una relación de maltrato y ahora cantar "gracias al maltrato se puso bella", ¿cómo si nada?”, “Podemos hablar de lo HORRIBLE que queda la parte de Rosalía en Relación remix, arruina toda la canción”, son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.

Rosalía y los demás participantes no han hablado sobre las críticas que ha recibido la canción, sin embargo, Sech posteó en su Instagram Stories un texto que se podría interpretar como una respuesta ante la polémica.



“2020 y mucha gente todavía no entiende las cosas. Lo siento, ahora todo cambió, sinceramente estamos en otros tiempos. Totalmente distintos. La forma de pensar, la sociedad, todo cambió y nos toca aceptarlo”, escribió Sech.

Algunos opinan que las personas se quejan de todo y advierten que hay canciones con letras más explicitas. Y otros defendieron la letra de la canción, adujeron que no entendieron el contexto y el mensaje de la misma.

“¡Aaah! pero perrea sola no les molesta. Ni quiere leche, etc.”, “Yo pienso, no sé, que debido a la mala manera de que la trataban, eso no dejo caer su autoestima y se arreglaba bien. Pienso yo”, “Pienso que lo que quieres decir, es gracias que entendió que estaba siendo maltrata, pudo cambiar y ser más bella”, son algunos de los comentarios en un post que hizo respecto al tema en Instagram Día a Día.

A pesar de la polémica el remix de “Relación” es todo un éxito y el videoclip oficial del tema a la fecha ha alcanzado más de 39 millones de reproducciones en una semana.

El video también cuenta con más de 1.2 millones de ‘me gustas’ y más de 57 mil comentarios.