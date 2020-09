¡Se acabó el amor! Cardi B le pide el divorcio a Offset

Soprendidos han quedado más de uno, luego de que la cantante Cardi B le pidiera el divorcio a Offset en una corte de Atlanta, Georgia tras casi tres años de matrimonio.

Ambos son padres de Kulture Kiari, una niña de dos años, y con la que comparten hermosos momentos.

La petición de divorcio por parte de la rapera neoyorquina llegó después de que descubriera que su esposo le fue infiel una vez más, según la revista People.

“Offset prácticamente ha engañado todo el tiempo [que han estado juntos], pero Cardi miró para otro lado por el bebé. Ella tampoco quería sentirse avergonzada. Pero ya ha tenido suficiente”, reveló a la revista una fuente cercana a la pareja.

Cardi B estaría buscando la custodia física legal y primaria de la pequeña Kulture, también quiere una división equitativa de sus bienes matrimoniales, según la petición que el sitio Sky News obtuvo.

Además quiere que Offset pague la manutención de su hija, así como los honorarios legales del divorcio.

El sitio en línea también reportó que la petición señaló que la pareja está viviendo en un estado de “separación genuino” debido a que su matrimonio está “irremediablemente roto”. La petición subraya que no existen perspectivas de reconciliación, se lee en Infobae.

Aseguran que ambos raperos fueron citados para presentarse en el tribunal el próximo 4 de noviembre.

Esta no es la primera vez que Kiari Cepheus, nombre verdadero del rapero, engaña a Belcalis Marlenis Almanzar, nombre verdadero de la intérprete de “WAP”.

En diciembre de 2017, tres meses después de que la pareja se casara, comenzó a rondar un rumor de un video sexual entre Cepheus y otra mujer. Todo fue confirmado por Cardi un mes después, sin embargo explicó que no se separaría.

En una entrevista con la revista Cosmopolitan, la cantante se defendió de los comentarios que la criticaron por no dejar a Offset en ese entonces.

“Es como si todo el mundo me asfixiara, ‘¿Por qué no lo dejas? Tienes baja autoestima’. Yo no tengo baja autoestima. Sé que me veo bien. Sé que soy rica, sé que tengo talento. Sé que podría conseguir al hombre que quisiera: cualquier jugador de baloncesto o de fútbol”, explicó Cardi.

Además, explicó que quería arreglar las cosas con Offset, pues aunque el mundo se haya enterado de los errores de él, los demás no sabían lo que había pasado con ella.

“Quiero arreglar mi mierda con mi hombre, y no tengo que explicar por qué. No soy de tu propiedad. Esta es mi vida... Me voy a tomar mi tiempo y voy a pensar mi decisión... No está bien lo que hizo, pero la gente no sabe lo que hice, porque no soy un ángel”, comentó al respecto.