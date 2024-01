Delany Precilla envió un mensaje a los 'haters': 'Soporten'

Delany Precilla le respondió a los haters luego de que la atacaran por su postulación a “Influencer Ícono” 2024.

La influencer recibió un comentario de una usuaria deseándole buena suerte y también le comentó que no comprendía por qué los panameños la criticaban tanto.

Ante este comentario, Precilla que, así como recibe “hate” también recibe mucho amor.

“(…) Y, bueno, como yo decido lo que recibo, me quedó con el amor y sigo pa'lante, trabajando en lo mío... Y los envidiosos que soporten porque no voy a bajarle”, dijo Precilla.

La semana pasada se dieron a conocer los postulados a “Influencer Ícono”, evento que reúne a los más grandes creadores de contenido de habla hispana del mundo.

En la presentación oficial de las postulaciones se hace mención de la panameña con el título de “creadora de contenido” y los nominados serán seleccionados por su originalidad, talento, comunidad e impacto positivo.

Los nominados se darán a conocer en abril y la gala de premiación se celebrará el próximo 27 de junio.

En la página web de la premiación se menciona que el evento es “un espacio para promover los valores y la cultura, buscando crear un impacto positivo en la juventud”.

Ataques

A varios no les pareció que la panameña fuera considerada para la premiación y en la publicación donde se anuncia su postulación hay varias quejas al respecto.

“¿Por dónde ícono? ¿Por robarle el dinero a los panameños y huir del país? Vaya… vaya... NO VAS”, “Pero ella siempre presenta contenido desnu..da, no creo sea buena idea… no siento que da algo así como para enseñarle a los demás, no sé, siento que ella no”, “Enseñando todo, eso no influye en nada bueno”, “¿Original? ¿Talento? ¿Impacto positivo? No sé”, “En Onlyfans solo influye. NO VAS” y “¿Cómo ha influenciado?”, son algunas de las críticas.

