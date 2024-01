Delany Precilla es postulada a ‘Influencer Ícono’ 2024

Delany Precilla, la exguerrera y creadora de contenido para redes sociales, fue postulada para los premios “Influencer Ícono” 2024 y próximamente, en abril, se dará a conocer si logró la nominación.

En Instagram (@influencericono_) se hicieron públicas las postulaciones del evento que reúne a los más grandes creadores de contenido de habla hispana del mundo.

En la presentación oficial de las postulaciones se hace mención de la panameña con el título de “creadora de contenido” y los nominados serán seleccionados por su originalidad, talento, comunidad e impacto positivo.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar, pero las críticas también han estado presentes, se cuestiona sobre en qué influye Precilla y el tipo de contenido que hace. ¡Ay padre!

La publicación en la que se anuncia su postulación tiene más de 7 mil “me gusta” y más de 200 comentarios, entre opiniones negativas y positivas.

“¿Por dónde ícono? ¿Por robarle el dinero a los panameños y huir del país? Vaya… vaya... NO VAS”, “Pero ella siempre presenta contenido desnu..da, no creo sea buena idea… no siento que da algo así como para enseñarle a los demás, no sé, siento que ella no”, “Enseñando todo, eso no influye en nada bueno”, “¿Original? ¿Talento? ¿Impacto positivo? No sé”, “En Onlyfans solo influye. NO VAS” y “¿Cómo ha influenciado?”, son algunas de las críticas.

Premiación

“Influencer Ícono” es una iniciativa que busca reconocer los grandes exponentes de la creatividad digital, como lo son youtubers, instagramers, gamers, o tik tokers, y promover el uso de nuevas tecnologías al servicio de las comunicaciones, se lee en la página web de la premiación.

Se hace énfasis en que la premiación es “un espacio para promover los valores y la cultura, buscando crear un impacto positivo en la juventud”.

Asimismo, se busca crear un espacio de “encuentro entre el sector empresarial y los creadores de contenido, facilitando el desarrollo de nuevas oportunidades para ambos sectores”.

La gala de premiación se celebrará el próximo 27 de junio.

