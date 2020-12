Delany Precilla: 'Sí, me aparté de la figura de Embajadora 2020 de la Teletón'

Luego de que se informara de que la influencer Delany Precilla sería una de las Embajadoras de la Teletón 20-30 2020, las críticas no pararon.

“Con Delany como ‘embajadora’ de la Teletón, no me atrevo a darle ni un cuara…”, fue una de las tantas reacciones que generó que se revelará que la exguerra Delany Precilla había sido designada en este cargo.

“¿Lo de la Embajadora de la Teletón de este año es en serio o es broma?” y “Si el gobierno sabe que la gente no quiere ni ver a Delany y a Paul. ¿Por qué ponen a Delany de mujer símbolo? ¿Quién asesora a esta gente?”, también dijeron.

Tras esta polémica Delany Precilla decidió renunciar a este cargo.

En un video publicado en sus redes sociales y en un tono molestó dijo: "Llevo años apoyando a la Teletón, de hecho, desde que soy figura pública, desde que trabajo en los medios, como le quieran llamar, siempre he apoyado a la Teletón, incondicionalmente, feliz de la vida, siempre que me han llamado y lo he hecho con todo el cariño y el gusto del mundo y saben que estoy dispuesta a apoyarlos y hacer lo que les beneficia".

Continúa: "Sí, y en efecto me aparté de la figua de Embajadora 2020 de la Teletón, ya sé que a muchos no les gustó que la Teletón me escogiera como una de sus embajadoras".

"Espero que con esa misma fuerza que hablaron cosas negativas, espero que todos ustedes el 11 y 12 estén apoyando con todo a la Teletón y, por supuesto, donando y aportando su granito de arena", culminó.

De acuerdo al encargado de prensa de la Teletón 20-30, la influencer prefirió apartarse para no afectar algo que por años ella ha ayudado.

Gladys Brandao, Maribel Bermúdez, Sheldry Sáez, Andrea Pérez, Juan Neblett, Mandy Sealey, también figuran en la lista de embajadores de esta edición.

El nombramiento del chef Juan Neblett también provocó ronchas. “Que está pasando en la @teleton2030. El chef que sacaron de los medios por mandar videos pornos también es cara de este evento”, comentó un usuario.