Delany Precilla y Paul McDonald: ¿Son la pareja más 'sexy'?

Delany Precilla y Paul McDonald son una de las parejas más sexys de las redes sociales, según algunos usuarios, y están comprometidos con “mantener el fuego alto”.

McDonald jugó a pregúntame con sus más de 692 mil seguidores en Instagram y le comentaron que él y Precilla son una pareja muy sexy. ¿Qué tal?

“Es un compromiso mantener el fuego alto”, respondió el excompetidor de “Esto es guerra”, programa que antes se emitía por TVN.

El matrimonio actualmente reside en Miami, Estados Unidos, y a inicio del mes pasado anunciaron que se unieron a OnlyFans, plataforma conocida por su contenido para adultos.

Precilla y McDonald están facturando a través de la plataforma. “Conoce un poco más de nosotros. Aquí podrás ver nuestro lado más caliente y sexy”, decía la biografía del perfil de la pareja.

La descripción del perfil cambió a “Sexy pareja, compartiendo nuestro lado más íntimo & hot”, lo que podría dar una idea del contenido que están ofreciendo. ¿Sexy o explícito?

A ciencia cierta se desconoce qué tipo de contenido está ofreciendo el matrimonio, pues al momento en que anunciaron que se unieron a la plataforma no lo especificaron.

La suscripción al perfil de la pareja tiene un valor mensual de $9.99.

Como es de esperarse las críticas no se han hecho esperar, ya que ambos han cargado con la cruz de haber trabajado y buscado votos para la actual administración.

“Pa mi es como si ellos pagaran para salir en los periódicos porque a nadie le importa”, “Cuando el gobierno no me pague no diré nada, pero habrá señales”, “Que hagan lo que les dé la gana. Pobres hijos”, “Quizás no tiene claro el significado de la palabra intimidad” y “Qué ejemplo le está dando a sus hijos… que vergüenza”, son algunos de los comentarios.

