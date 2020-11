Delyanne Arjona agradece que su hija aún no sepa leer y que aún no entienda bien lo difícil de su trabajo

Las cejas, su forma de vestir y que supuestamente es muy cruel al momento de criticar el trabajo de los participantes del programa culinario “Mi Familia Cocina Pritty”, son algunas de las razones por la que las personas han criticado a la chef Delyanne Arjona.

Versión impresa

Sin embargo, en el marco del respeto Delyanne le ha respondido a los haters, pero, algunos internautas han sido un tanto despiadados con la chef.

En este sentido, recientemente Delyanne compartió una tierna foto con su hija, en la cual comentó que agradece que aún Amelie no sabe leer, para que no sepa las cosas que hablan de su madre en las redes sociales.

“Gracias a Dios ella todavía no sabe leer... y no entiende bien lo difícil que es el trabajo de mamá. Lo que sí sabe es que mamá se levanta todos los días a dar lo mejor de sí... para lograr que ella esté feliz”, se lee en la publicación.

Comentó que la vida es tan corta, tan frágil, tan única, qué hay que ser la mejor versión de uno siempre.

En el post también describe que las personas que la conocen saben que ella es incondicional, “arrebatada” pero incondicional.

“Agradezco todos los días a Dios por las oportunidades, y pido también por mejorar aquellas cosas que no me hacen bien ni a mí, ni a los míos”, concluyó diciendo la chef.

La publicación ha alcanzado más de 7 mil likes y más de 190 comentarios, varios de ellos motivando a Deyanne para que siga adelante.

VEA TAMBIÉN: Nelva Saldaña sobre los casos de violación: 'A los protectores de la familia. ¿Dónde andan?'

“Sigue adelante, con tu alegría y fortaleza”, “No dejes que te roben la calma, la gente no es feliz y ni deja ser”, “Eres una profesional, una madre ejemplar, tienes una bella familia, lo que digan los demás está de más”, son algunos de los comentarios.

Críticas

Recientemente, Delyanne fue criticada por su trabajo como jurado en “Mi Familia Cocina Pritty”, un usuario le dijo “bollo mal formado”.

“Te gusta criticar la comida de los Camargos, bollo mal formado, ni con correa sacas forma, payasa”, escribió un usuario en una fotografía en donde la chef luce un vestido amarillo con estampado de pulpos.

Sin embargo, la chef no se quedó callada y le respondió. “¿Por qué la falta de respeto? Sí todo lo que yo hago es con mucho cariño y respeto. No entiendo… si algo no está bien, pues se debe decir…”, escribió.

VEA TAMBIÉN: Meghan Markle confesó que sufrió un aborto: 'Mientras abrazaba a mi primogénito, estaba perdiendo al segundo'

Dijo: “Que me critiques y me digas lo que quieras no me hace menos… Saludos y bendiciones”.