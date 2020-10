Delyanne Arjona: Seguidores de 'Jelou!' acusan a la 'chef' por supuestamente criticar a su colega Alexis Sitton

La participación de la chef Delyanne Arjona en el programa matutito “Jelou!” generó molestias entre los televidentes.

Versión impresa

En las redes sociales acusan a Delyanne por supuestamente criticar a su colega Alexis Sitton esta mañana en el programa.

A través de la cuenta de Instagram del programa se compartió un video de cuando estaban presentado a la invitada especial, en este caso era Delyanne, sin embargo, debido a las críticas que generó la participación de la chef desactivaron la opción de los comentarios. No obstante, hay una foto donde sale Delyanne y Alexis y ahí sí continúan las críticas.

“Felicitó a Alexis, es aparte de un buen chef, un caballero. Delyanne no aprendes, te botaron de Tu Mañana y tú sabes por qué y no aprender a ser humilde. Llegaste a criticar a la cocina de Alexis, que, si la cuchara de madera estaba fea, etc. Y te comportaste como una diva”, escribió un usuario.

Delyanne Arjona respondió y dijo: “No sé de qué hablas…”.

Pero la cosa no quedó allí, la presentadora Roseta Bordanea comentó la publicación y escribió “Bellos” y hasta ella recibió, un usuario le dijo “Roseta por favor… lo que hizo no está bien… o sea respeto tu buena onda de decir ‘bellos’, pero la teleaudiencia no le gusta la criticadera y su forma de ser”.

Por su parte, Alexis Sitton posteó en la publicación un “Ufff” y una de las seguidoras lo instó a no invitar más a su colega, por sus comentarios fuera de orden.

“Dejen al man solo”, “Se la cagaron con esa impertinente”, “Hoy no paró de decir que Alexis estaba debajo de ella y que ella era la top, y que en las redes la prefieren a ella”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

VEA TAMBIÉN: Dimelo Flow también está nominado en los Latin Grammy 2020

Proyectos

El programa matutino Jelou! pronto estrenará un nuevo segmento en el cual Delyanne participará.

El 19 de octubre, estrenará “Mi familia cocina pritty”, donde 8 familias pondrán a prueba su sazón.