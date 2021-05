Demi Lovato anunció que se identifica con el género no binario

La cantante Demi Lovato nuevamente causa revuelo, tras anunciar que se identifica con el género no binario y que de ahora en adelante no será "la" cantante estadounidense, que no usará el pronombre "ella", sino "ellos".

El género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino.

"Estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes", escribió Lovato, de 28 años, en su cuenta de Twitter.

Añadió: "Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a 'ellos' en el futuro",

Demi Lovato dijo que comprendió cuál era su identidad de género después de haber pasado por un "proceso de sanación y autorreflexión" durante el año pasado, se lee en la BBC.

Usar "ellos" como pronombre, dijo, "representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género".

Lovato afirmó también que todavía está aprendiendo a conocerse y que no representa a nadie con respecto al tema.

Pero esto no es todo, pues la cantante estadounidense también comentó que hablará con otras personas no binarias en una serie de videos sobre identidad de género.

"Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quienes son realmente con sus seres queridos", indicó.

"Por favor, sigue viviendo tus verdades y ten claro que te estoy enviando mucho amor", agregó.

