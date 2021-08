Día Internacional del Orgasmo Femenino: ¿Cómo ellas viven su sexualidad?

Tal vez muchos no conozcan que hay un Día Internacional del Orgasmo Femenino, no obstante, desde el 2006, cada 8 de agosto se conmemora esta fecha.

Con el Día Internacional del Orgasmo Femenino se busca crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres.

En el marco de esta fecha, la startup chilena Ten, creadores de la App de citas y amistad TenLove, con alcance en toda Latinoamérica, hizo una encuesta a más de 4 mil mujeres sobre los 50 años a través de su cuenta de Instagram @tencomunidad, y el 85% de las encuestadas respondió que aún tienen orgasmos, mientras que el 95% de las participantes dijo que sí ha llegado al orgasmo durante su vida.

Esta cifra revela que las mujeres adultas mayores siguen disfrutando del placer en su sexualidad.

"No existe una edad para el orgasmo, nuestra capacidad orgásmica está presente siempre, lo que puede cambiar, especialmente con el paso de los años, son nuestras preferencias, aquello que nos hace llegar, lo que nos resulta más placentero, lo que priorizamos durante la relación sexual", explica la "coach" tántrica Paula González Collado, dueña de Dakini Shakti Chile.

Respecto a qué es lo que más le gusta a las mujeres de ese rango etario en la intimidad, el 55% dijo que las caricias, una buena conversación y un beso apasionado; el 53% aseguró que prefiere conocer bien a la persona antes de tener sexo; y el 65% respondió que prefieren el sexo con amor.

“Lo bueno de una etapa más adulta, sobre los 50 y 60 años, es que las mujeres saben exactamente qué les gusta y qué no, y muchas ya están más empoderadas en decir exactamente lo que quieren o lo que no y ya no debe haber tanta performance, priorizan otras cosas y hay más tiempo para tener sexo sin apuros”, asegura la coach tántrica.

Esta encuesta realizada por TEN, también indagó en las preferencias y experiencias que han tenido las mujeres sobre los 50, 60 y 70 años.

El 60% reveló que sí ha tenido sexo virtual durante esta etapa de la vida y el 10% dijo que no lo ha hecho, pero que le gustaría; mientras que el 51% respondió que no le gusta usar juguetes sexuales, contra un 40% que sí los usa.

Y a pasar de que las mujeres de este segmento etario siguen disfrutando de su sexualidad, la mayoría coincide, un 62% de las encuestadas, en que el amor es lo más importante en una relación de pareja por sobre el sexo.

