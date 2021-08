Spice Girls, revolucionaron el 'pop'

En 1994 el periódico The Stage publicó un anuncio en el que se buscaban chicas de entre 18 y 23 años que supieran cantar y bailar, que fuesen ambiciosas, dedicadas y extrovertidas.

Alrededor de 400 mujeres acudieron a la llamada y se presentaron en el estudio Danceworks de Londres con su partitura o casete de música de acompañamiento. Dos años después, en julio de 1996, hace ya 25 años, las Spice Girls presentaban su primer single "Wannabe".

Conjunto de chicas

principios de la década de los años noventa, los productores, padre e hijo, Bob y Chris Herbert, estaban convencidos de que el mundo necesitaba una banda de chicas.

"Hay muchos grupos de chicos en estos momentos. Y, simplemente, pensamos que era el momento de formar un grupo de chicas que cantasen y bailasen", dijo el Herbert hijo en 1994, en unas declaraciones recogidas en el documental "Raw Spice: The Unofficial Story of the Making of the Spice Girls".

Melanie Brown, conocida como Mel B, convenció rápidamente a los productores de que era una elección correcta para el grupo. "Para mí, ella es la estrella obvia", aseguró Herbert hijo en 1994.

Con respecto a Mel C en realidad Melanie Chisholm, lo que primero destacó de ella fue su voz.

Victoria Adams (ahora Victoria Beckham) aportaba ya por aquel entonces una estética sofisticada.

Ellas tres fueron el primer núcleo. Geri Halliwell se perdió la primera audición, según dijo años después porque había ido a España a ver a su abuela, y se incorporó a la selección en la segunda prueba.

"Geri trajo todo el ánimo en la vida y, ya sabes, la diversión", aseguró el productor.

La quinta Spice Girl fue Michelle Stephenson. ¿Quién? Stephenson fue la quinta aspirante elegida para formar parte de la banda y, a medida que el proyecto avanzaba, ella no acababa de encajar.

"No era realmente feliz. No era el tipo de música que quería hacer. No era la clase de música con la que terminaron saliendo unos años después. Era muy, muy pop", relató ella en el documental.

A sus reticencias por el tipo de producto que estaban generando, se unieron los problemas de salud de su madre y acabó saliendo del grupo.

"No, no me arrepiento, pero obviamente el dinero habría estado bien", dijo entre risas.

Emma Bunton fue la encargada de llenar el hueco y cerrar la formación definitiva. "Aunque al inicio fue una cosa manufacturada, realmente se dio la vuelta y creo que nos convertimos en una banda y que, realmente, nos queríamos de verdad", dijo Halliwell en el documental "Spice Girls: Giving you Everything", de la BBC.

"Wannabe"

Después de meses de trabajo y aún sin un contrato, la banda no compartía la visión y el proceder de los productores, así que hicieron las maletas.

"Para ser sinceras queríamos un contrato, queríamos firmar… gracias a Dios que no lo hicimos porque no habríamos sido capaz de irnos sin ser penalizadas", dijo Mel C.

"Recuerdo meter todas nuestras cosas en bolsas de basura y ponerlas en mi coche. Y desaparecer", contó Halliwel.

