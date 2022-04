Diego De Obaldía: 'Normalicemos cuidar nuestra salud mental'

El actor panameño Diego de Obaldía habló esta semana sobre el tema de la salud mental.

Diego de Obaldía publicó un mensaje en cuenta de Twitter con una reflexión al respecto.

"Voy al psiquiatra una vez al mes desde hace 10 años y no es una de las mejores cosas que me han podido pasar", escribió.

"Es la mejor cosa que me ha podido pasar", añadió el conocido actor.

"Normalicemos cuidar nuestra salud mental y el estigma retrógrada de que “el psicólogo es para los locos”, dijo.

"¡Loco sería no ir!", culminó su publicación el actor panameño.

La publicación de Diego de Obaldía generó un debate entre sus seguidores, unos a favor y otros no tanto.

De hecho, algunos se confundieron un poco porque al inicio de su mensaje, el actor dice que va al psiquiatra y después hace referencia al psicólogo.

"Yo he visto psiquiatras desde los 5 años, y no me siento, ni loca ni mucho menos", le escribió un seguidor.

No obstante, hubo otro que publicó: "10 años?! El éxito de un acompañamiento de ese tipo es dar de alta al paciente para q sea funcional".

Salud mental

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

