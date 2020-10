'Distanciamiento Social', serie de Netflix inspirada en la pandemia

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a las personas alrededor del mundo a aislarse físicamente, lo cual no significa que tengan que distanciarse socialmente, la tecnología y la creatividad, ha sido clave para que miles de familias y amigos se mantengan en contacto.

Se veían venir producciones relacionadas con la pandemia y Netflix no tardó en poner en marcha un proyecto inspirado en la "nueva, extraña y desconcertante realidad que todos estamos experimentando".

La plataforma de streaming realizará el 15 de octubre el estreno de "Distanciamiento Social", serie de antología narrativa que presenta tomas oscuras y divertidas de cómo las personas se esfuerzan por mantenerse conectadas mientras se mantienen separada.

La producción de "Distanciamiento Social" estuvo en las manos del equipo que hizo realidad "Orange Is The New Black", adicional la primera temporada de esta serie se realizó de manera aislada.

Pero, cómo fue esto posible, el director Diego Velasco dirigió desde su casa, mientras que la showrunner Hilary Weisman Graham coordinó desde la suya, los miembros del elenco se grababan a sí mismos desde la comodidad de sus hogares. El resto de los productores, Tara Herrmann y Blake McCormick, se apegaron al home office, detalla el sitio puntobiz.com

En un comunicado el equipo de producción señaló que se han inspirado en los momentos que estaban atravesando y la serie plasmará relatos únicos, personales y profundamente humanos que brindan una radiografía de cómo están viviendo separados, pero, a la vez juntos.

"La experiencia del distanciamiento social es actualmente universal, pero ninguna historia individual es igual. A través de un amplio espectro de relatos y situaciones, algunos sísmicos y otros mundanos, esperamos capturar un momento en el tiempo", se lee en el comunicado.

La producción espera ayudar a las personas a sentirse más cerca entre sí, lo cual es necesario ante las nuevas circunstancias que ha impuesto la pandemia.

El público está ansioso por el resultado de este nuevo concepto, pues esta sería una de las primeras producciones basadas en la pandemia y filmada remotamente.