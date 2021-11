'D'Music Sessions tipiqueros' presentará a Jhonathan Chávez y Manuel & Abdiel y Los Consentidos

"Somos una red humana" continúa y en noviembre presenta los "D'Music Sessions de Digicel" que ahora serán típicos y tendrán dos versiones: presencial y digital.

El próximo 23 de noviembre, Jhonathan Chávez se presentará en Boho Food Town Río Abajo y su show será retransmitido el 25 de noviembre en la página de Facebook del operador digital.

Jhonathan Chávez es productor, cantante y acordeonista referente del país.

Su mentor fue Victorio Vergara, con quien tocó en 1994 el acordeón. Con los años encontró su propio estilo musical y ha tenido gran éxito.

Además, Manuel & Abdiel y Los Consentidos tocarán en Boho Food Town La Chorrera, e 26 de noviembre y lo podrás revivir en el Facebook de Digicel el 30 de noviembre.

El conjunto musical con la voz principal de Abdiel Nuñez y con Manuel de Jesús Ábrego en el acordeón, tiene más de 33 años de trayectoria.

“Estamos muy contentos porque esta iniciativa nació porque los clientes y fanáticos no podían ver a sus artistas favoritos por la pandemia y hemos comenzado a tener encuentros con público, respetando las medidas de bioseguridad”, indicó Luisa Macías, Head of Marketing and Communications de Digicel Panamá.

Por su parte, Sergio Vigil afirmó que los D´Music son una oportunidad interesante: “Es motivo de felicidad y alegría que se tomen a todos los talentos jóvenes de la música típica ya que estábamos un poco rezagados".

"Para mí es un honor que Digicel, que es una marca tan renombrada, haya puesto sus ojos en la agrupación y los exhorto a que sigan apoyando la juventud panameña”, añadió Luisa Macías.

Los D´Music Sessions buscan mostrar la música de los artistas panameños de manera íntima y cercana, promocionar los playlists que se encuentran disponibles en D’Music, aplicación exclusiva de Digicel, que contiene más de 45 millones de canciones nacionales e internacionales.

