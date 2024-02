Doralis Mela pasó la página y no se arrepiente de nada

A finales del año pasado e inicios de este 2024, la expresentadora de televisión Doralis Mela dio mucho de qué hablar tras su salida de la televisión.

Al no verla en el programa sabatino del canal de la 12 de octubre el público se preguntaba dónde estaba.

Empezó a correr el rumor de que la habían despedido porque ella había estado apoyando las manifestaciones en contra de la minería.

No obstante, no fue sino hasta el 3 de enero que “La Tepesita”, como también se le conoce, confirmó que había sido despedida del programa.

A pesar de que en ese momento no dio mayores detalles de la razón por la cual había salido del programa, los rumores de que fue por darle contra a la minería no cesaban.

En ese entonces, Mela explicó que no había hecho público el tema del despido porque estaba ocupada con su nuevo proyecto, "Sal Si Puedes Live Show", un programa que se transmitirá por Youtube y que presentará junto a José Miguel Castro Frías.

El primer programa, “La Tepesita" reveló todo sobre su despido, su vida sentimental y si apoyo o no la minería.

El tema quedó así, pero, hoy, en el programa radial “Rush Hour” con Eddy Vásquez, Doralis Mela reiteró que su despido fue por su apoyo a las mencionadas manifestaciones ocurridas el año pasado.

No obstante, aseguró que ya pasó la página y que ella no se arrepiente de nada.

“La finca mía estaba dentro de las concesiones…”, subrayó.

Mela reiteró que la finca de sus abuelos se veía afectada directamente y que ella se fue a las calles a luchar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“Yo era afectada directamente y no iba a comer cuento de nadie”, añadió.

Ahora Doralis Mela está concentrada en su programa con José Miguel Castro Frías y en la agrupación junto a Kako Nieto.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!