Doralis Mela pide que voten por ella en los Premios Mara Internacional 2021

La presentadora de televisión Doralis Mela ha sido nominada como “Presentadora del año” en los Premios Mara Internacional 2021 y está pidiendo el apoyo del público.

De acuerdo a Mela la interacción en su fotografía, publicada en el Instagram oficial de la premiación, es lo que determina quién se gana el galardón.

Mela instó a sus más de 400 mil seguidores buscar su fotografía en @premiosmarainternacional darle me gusta y comentar, porque Panamá se merece el premio.

La presentadora de “A lo Panameño”, programa que está nominado como “Programa Folklórico Cultural del Año”, viajará a Medellin, Colombia, el 21 de octubre, para la ceremonia de premiación.

“Estoy muy contenta porque estoy viendo los resultados del trabajo, porque me he fajado, me zurrado, la he sudado, he llorado y también es divertido”, afirma Mela.

Agradece que la hayan tomado en cuenta para la premiación y comentó que usará un vestido espectacular en la gala, pero también tiene lista su pollera ocueña.

Varias caras de la farándula local han manifestado su apoyo a “La tepesita” entre ellos: Ramiro Hernández, Natalie Harris y Alex Medela.

“Felicidades”, “Merecido”, “Vamos con todo hermana”, “Excelente presentadora y persona”, son algunos comentarios que han dejado en la publicación.

A saber

Los Premios Mara Internacional 2021 tiene más de seis décadas reconociendo la labor de presentadores, locutores, productores, cantantes, danzas folclóricas y mucho más.

Los ganadores de cada categoría se definirán por la cantidad de likes que acumulen, afirma Jacquelin Mérida, productora general del evento e hija de María Laya, la creadora de la premiación, quien además presidió el Sindicato de Radio y Televisión del Zulia.

