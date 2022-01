Doralis Mela recuerda que cuando terminó su relación fue ella quien lo difundió en las redes

La confirmación de la soltería de Yasirey Anyuri Lozano, conocida como Anyuri, por parte de la presentadora de “A lo panameño”, Doralis Mela no fue del agrado de algunos.

Versión impresa

Una vez Doralis Mela confirmó el secreto a voces sobre la ruptura que sostenía Anyuri con el bailarín “El Musulini”, la presentadora hizo una algarabía en el programa matutino y algunos usuarios en las redes no entendía qué celebraba “La Tepesita”.

Sobre esta situación el chollywoodense Franklyn Robinson hizo un análisis. “Como gozan cuando son otras personas, pero cuando son sus propios wichis, se ponen payasos, no quieren hablar, le echan la culpa a todo el mundo, todo el mundo es bochinchoso, pero para hablar de otros y sus temas personales sí. ME MOLESTA. Si no quieres hablar de tu vida personal, TAMPOCO tienes derecho a preguntar o cuestionar a nadie”, escribió.

El polémico presentador aclaró que no tiene nada contra el programa, sus presentadores o Doralis Mela, simplemente recuerda que cuando “La Tepesita” pasó por su ruptura amorosa no quería hablar con los medios, pero en esta situación celebró y escudriño la vida privada de Anyuri.

Sobre la opinión de Franklyn Robinson, Mela le recordó que en su caso fue ella quien reveló que su relación había terminado a causa de una infidelidad.

“Yo fui quien lo hizo público; y ahora que tengo novio no lo ando escondiendo… si yo fui al restaurante tuyo y allá lo estabas lujuriando, porque te gusta lujuriar los maridos ajenos, pero eso es otra cosa”, manifestó Mela.

Hay un punto, en el que Mela le da la razón a Robinson, y es que no se debe celebrar de las rupturas ajenas.

“Lo que si te reconozco es que uno no tiene celebrar la ruptura de otras personas, eso si te doy la razón…Uno no puede alegrarse por eso y celebrar porque eso es un dolor muy grande… es un proceso de sanación”, añadió la presentadora.

VEA TAMBIÉN: Miguel Melfi estrena el sencillo 'Te imagino'

Mela reconoció su error y se disculpó por ello.

Sin embargo, a pesar de sus disculpas en las redes le han criticado por su actuar.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!