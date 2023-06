Doralis Mela se difiende de quienes le dicen 'violenta'

Que la presentadora de televisión Doralis Mela tiene una nueva pareja, no era un secreto. Ya lleva dos años junto a su nuevo amor y ella dice que son muy felices.

Sin embargo, tras una publicación del diario día a día donde el medio le hizo captura a una imagen donde se ve a la presentadora besando a su novio desató una serie de comentarios en las redes sociales.

Por supuesto, los internautas no dudaron en recordale los problemas que tuvo en su relación pasada donde su ex dijo que sufrió de maltrato físico y psicológico. ¡Santo, la gente no olvida!

Al ver tantos comentarios con el tema de su ex José Alejandro Castillo Acosta, la presentadora salió al paso para defenderse de los haters.

Doralis Mela comentó: "Son dos años de feliz relación, trabajando duro, disfrutando de nuestro amor y el que nos conoce sabe que no miento".

Añadió: "El que dijo que soy violenta se le olvidó contar que también me besaba con la boca olorosa a vagina de la amante, etc etc... pero eso para ustedes está muy bien y es de machos verdad?"

"Por allá no les va bien en el amor y por acá nos va mejor que nunca. ¿QUIEN ES EL DEL PROBLEMA AQUÍ?", dijo.

"Lo bueno es que el tiempo me permite seguir mejorando y ser mejor persona cada día", culminó "La Tepesita", como también se le conoce a la presentadora de televisión.

Antecedentes

En medio de la pandemia fue cuando se dio la polémica entre Doralis y José Alejandro. Ellos llevaban más de 7 años de relación.

Doralis Mela lo acusó de serle infiel, y José Alejandro Castillo Acosta dijo que ella le pegó. ¡Fuerte!

